FPÖ will „Narrensaum“ endlich loswerden

Von Karin Leitner

Wien — „Unser Blick geht nach vorne" und „Wir wollen in die Zukunft schauen" — das hat FPÖ-Chef Norbert Hofer in den vergangenen Wochen oft gesagt. Nun sagt er es wieder. Bei einer Pressekonferenz. Was sich in der Partei ändern soll („Was wollen wir? Was wollen wir nicht"), möchte er skizzieren. Und wieder holt ihn die Vergangenheit ein.

Wieder ist etwas über seinen Vorgänger Heinz-Christian Strache publik geworden; Parteifreunde soll er bespitzeln lassen haben — nachdem die Ibiza-Affäre von ihm und dem damaligen Wiener Vizebürgermeister Johann Gudenus publik geworden ist (siehe unten). „Seltsam" finde er das, „not amused" sei er, sagt Hofer. Auch weil er über etwas anderes reden will — darüber, wie er die FPÖ „neu aufstellen" will. Einmal mehr sagt Hofer, sie solle zu „einer stabilen, staatstragenden 25-Prozent-Partei" werden. Und dass es strenge Compliance-Regeln geben werde — Straches Spesen-Affäre habe die FPÖ „im Mark getroffen".

Unter der Ägide des Welser FPÖ-Bürgermeisters Andreas Rabl wird seit zweieinhalb Monaten anderweitig an der Parteireform gewerkt. Stehen soll sie bei der „Neustart"-Klausur am 8. Jänner.

Strache bestreitet Bespitzelei von Parteifreunden. - APA

Was die „mehr als 800 Funktionäre" wünschen, sei eruiert worden, sagt Rabl, hernach habe er erfragen lassen, wie die Parteimitglieder die Sache sehen. Weitgehend deckungsgleich seien die Antworten.

So plädierten 80 Prozent der Funktionäre dafür, dass sich die FPÖ inhaltlich erweitert. Bei ihren Kernanliegen werde die Partei natürlich bleiben, sagt Rabl („Heimat, Sicherheit, Leistung"), „Satellitenthemen" sollten aber dazukommen: „Fairness, Bildung, Familie." Und was Rechtsextremismus anbelangt, befindet Rabl: „70 Prozent der Funktionäre haben sich für eine rote Linie ausgesprochen." Also die Abgrenzung nach rechts, die der FPÖ — Stichwort „Einzelfälle" — bis dato nicht gelungen ist. „Wir stellen uns das so vor, dass man einen Prozess festlegt, damit der berühmte Narrensaum, den es immer wieder einmal gibt, nicht die Möglichkeit hat, Mitglied dieser Partei zu werden", sagt Rabl. Sollen Identitäre der FPÖ beitreten können? „Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der für die Identitären tätig war, die rechtsstaatlichen Prinzipien der Demokratie und der Gewaltfreiheit beachtet."

Wie steht es mit einer andersgearteten Mitgliedschaft — der in einer Regierung? „Es hat sich an unserer Position nichts geändert", sagt Hofer. Er sei zu Verhandlungen bereit, wenn jene zwischen ÖVP und Grünen scheitern. Würde er FPÖ-Klubchef Herbert Kickl, den weder Bundespräsident Alexander Van der Bellen noch die ÖVP erneut als Minister guthießen, „opfern", um wieder im Bunde zu sein? Kickl sei „nicht die Verhandlungsmasse, mit der man in solche Gespräche geht. Ich werde meinen besten Mann sicher nicht fallen lassen."