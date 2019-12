„Weihnachtsgeschenk“: FPÖ präsentiert „Historikerbericht“

Wien — Nach mehrmaligem Aufschub hat die FPÖ am Montag ihren „Historikerbericht" zur Aufarbeitung der Parteigeschichte vorgelegt. Der gewählte Termin einen Tag vor Heiligabend könnte den Eindruck erwecken, dass die Blauen das Thema schnell wieder vom Tisch haben wollen. Die FPÖ bestreitet das: Der Termin sei weder „Schikane der Journalisten" noch „taktisches Manöver", meinte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker.

Die Erarbeitung des schlussendlich 669-seitigen Berichts war noch unter Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache als Folge der NS-Liederbuchaffäre um die Burschenschaft des niederösterreichischen FPÖ-Politikers Udo Landbauer in Auftrag gegebenen worden. Anfang August hatte die Präsentation eine 32 Seiten umfassenden Kurzfassung des „Rohberichts" für vehemente Kritik von Wissenschaftern und einigen Koautoren gesorgt.



Hafenecker betonte, dass das Projekt „sehr ernsthaft und sehr wissenschaftlich angelegt" sei. Dass der Bericht so umfangreich sei, liege unter anderem daran, dass es „einige Themenfelder" aufzuarbeiten galt und das Projekt dadurch immer größer geworden sei.



Für Podiumsdiskussion „hagelte es Absagen"



Man habe den Bericht einer breiten Öffentlichkeit mit einer Podiumsveranstaltung zugänglich machen wollen, beteuerte Hafenecker. Zunächst habe man diesbezüglich auch „vorsichtige Zusagen" bekommen, „aber plötzlich ist niemand mehr bereit gewesen, mit uns zu diskutieren". Es habe Absagen gehagelt, so Hafenecker.



Eingeladen habe man auch wichtige Persönlichkeiten der politischen „Gegenöffentlichkeit", darunter etwa den Historiker Oliver Rathkolb, der am Zwischenbericht bereits vehement Kritik geäußert hatte. Die Absagen seien „offenbar konzertiert" erfolgt, so Hafenecker. Schließlich habe Bundesparteiobmann Norbert Hofer gemeint, dass der Punkt erreicht sei, an dem man nicht mehr damit konfrontiert werden wollte, erklärt der freiheitliche Generalsekretär. Deshalb sei die Präsentation einen Tag vor dem Heiligen Abend erfolgt, gewissermaßen ein „Weihnachtsgeschenk der FPÖ", damit politische Gegner über Weihnachten etwas zu lesen hätten.



Mölzer: Aussage in Interview „verkürzt wiedergegeben"

Taktisches Manöver sei keines dahinter, so auch Mölzer. Eine entsprechende Aussagen von ihm diesbezüglich sei in einem Interview verkürzt wiedergegeben worden. Vielmehr habe er damals erklärt, dass eine Partei freilich auch ein taktisches Interesse habe.



Mölzer wies die nach der Präsentation aufgekommenen Vorwürfe zurück. Etwa könne keineswegs von Unwissenschaftlichkeit gesprochen werden, schließlich hätten sechs habilitierte Professoren mitgearbeitete, denen man wohl kaum diesen Vorwurf machen könnte. Auch gehe der Vorwurf der Parteinähe ins Leere, denn außer dem Vorsitzenden Wilhelm Brauneder als früheren FPÖ-Politiker und den Historikern Thomas Grischany und Lothar Höbelt hätten Wissenschafter aus anderen, nicht den Freiheitlichen nahestehenden, politischen Lagern mitgearbeitet.



Burschenschaften beinahe unangetastet

Dass man das Thema Burschenschafter nur am Rande behandelt habe, liege daran, dass es sich dabei um private Vereine handle, in deren Archive man nicht einfach Einsicht nehmen könne, so Mölzer. Außerdem hätten sich dennoch zwei Wissenschafter dieses Themas angenommen.



Einer der Co-Autoren des Berichts, der Historiker Thomas Grischany, erklärte, dass dieser eine Reihe von Studien umfasse, die die Geschichte des freiheitlichen Lagers unter besonderer Berücksichtigung eines Naheverhältnisses zum Nationalsozialismus beleuchten. Ein solches gebe es freilich, dieses sei aber „kein großes Geheimnis und historisch erklärbar", so Grischany. Die FPÖ habe aber in ihrer Geschichte auf der inhaltlichen Ebene ein Eigenleben entwickelt. Der Bericht sei nur ein „erster Schritt" zur Aufarbeitung. Wünschenswert wären weitere Arbeiten und Diskussionen.

Zwei israelische Historiker

Seit dem Sommer seien zwei Beiträge israelischer Historiker dazugekommen. Eine Gesamtkontrolle eines israelischen Historikers habe es aber nicht gegeben, sagte Grischany. Dies sei ob des Umfanges vom wissenschaftlichen Standpunkt her auch unmöglich.

Insgesamt habe man zwei Jahre für die Aufarbeitung gebraucht. Die ÖVP hingegen habe sich sechs Jahre Zeit gelassen, die SPÖ zehn, so Hafenecker. Wichtig sei, dass man nun ein „Standardwerk" vorliegen habe. Denn, wer sich für die Zukunft neu aufstellen möchte, muss sich auch mit der Vergangenheit beschäftigen. In die Reform müsse einbezogen werden, „welche Fehler man nicht mehr machen möchte". Vielleicht war in der Vergangenheit die Schwelle der Partei beizutreten „nicht hoch genug". (APA, TT.com)