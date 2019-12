Türkis-grünes Transitpaket fixiert — bleibt das Dieselprivileg?

Innsbruck – Überraschung ist es keine, wenn sich im künftigen türkis-grünen Regierungsprogramm ein Transitkapitel findet. Schwarz-Grün in Tirol hat es in der Landesregierung abgestimmt und dann mit Wien verhandelt. Für die Grünen stehen die Maßnahmen wie eine Korridormaut für Lkw auf der Brennerachse, also höhere Mauttarife in Bayern bzw. Südtirol und dem Trentino, ohnehin außer Streit. Die ÖVP-Spitze signalisiert ebenfalls seit Wochen Zustimmung, doch ihre Wirtschaftsvertreter schalteten sich in die Gespräche ein. Und versuchten dabei zu bremsen.

Trotzdem: Das Transitpaket wird Teil des türkis-grünen Verkehrskapitels sein. Es stützt sich vor allem auf das im Sommer beim Transitgipfel in Berlin vereinbarte Zehn-Punkte-Programm. Im Prinzip soll eine Obergrenze von einer Million Transitfahrten bis 2026 durch Tirol erreicht und zugleich die Verlagerung auf die Schiene vorangetrieben werden. Vorerst auf der Rollenden Landstraße: 450.000 Lkw ab 2021.

Im Mittelpunkt steht dabei die Korridormaut. In Tirol kostet die Lkw-Maut durchschnittlich 80 Cent pro Kilometer, in Deutschland und in Italien hingegen lediglich 16 Cent/km. Durch eine Anhebung auf Tiroler Niveau erwartet sich die Politik einen Verlagerungseffekt auf die Schiene. Für die Verhandlungen mit der EU, Italien und Deutschland benötigt es jedoch den Rückhalt der Bundesregierung. Wohl auch für mögliche Klagen beim Europäischen Gerichtshof gegen die Verschärfung des sektoralen Lkw-Fahrverbots, das ab morgen in Kraft tritt.

Hinter dem viel diskutierten Dieselprivileg steht allerdings noch ein großes Fragezeichen. Die Grünen wie Tirols Verkehrsreferentin LHStv. Ingrid Felipe fordern die Abschaffung der umweltschädlichen Subventionen. Die Mineralölsteuer auf Diesel ist um 8,5 Cent pro Liter niedriger als auf Benzin, doch bisher lehnte die Volkspartei die Angleichung ab, weil es ja die Autofahrer mit Diesel-Pkw ebenfalls treffen würde. Zuletzt wurde deshalb überlegt, ob es Möglichkeiten gibt, den Dieselpreis ausschließlich für Transit-Lkw auf der Brennerachse zu erhöhen. Aus steuerrechtlicher Sicht ein schwieriges Unterfangen. (pn)