Ressortverteilung: Türkis-grünes Ringen um Ministerposten

Wien – Das türkis-grüne Regierungsprogramm steht fast. Präsentiert wird es wohl am Donnerstag von den Parteichefs Sebastian Kurz und Werner Kogler. Die neue Regierung könnte schon in einer Woche angelobt werden. Von neun Ressorts für die ÖVP und fünf für die Grünen war bisher die Rede. Doch wurde gegenüber der Tiroler Tageszeitung von den Grünen bestätigt, dass die Ökopartei vier Ressorts erhält und einen Staatssekretär. Die Volkspartei soll neun oder zehn Ministerien und ebenso einen Staatssekretärsposten bekommen, wobei dies nur teilweise bestätigt ist.

Edtstadler kehrt aus Brüssel zurück

Laut ÖVP wird Karoline Edtstadler, die derzeitige ÖVP-Delegationsleiterin im EU-Parlament, zu Kurz ins Bundeskanzleramt übersiedeln. Die gebürtige Salzburgerin, die unter Türkis-Blau Staatssekretärin im Innenministerium war, soll demnach Europaministerin werden. Susanne Raab wird ein neu geschaffenes Integrationsministerium leiten – dazu später mehr. Weiters sollen dem Vernehmen nach auch die Ministerien Finanzen, Inneres, Wirtschaft, Landwirtschaft und Bildung sowie das Verteidigungs- und Außenministerium Türkise führen. Aus Verhandlerkreisen hieß es gegenüber der TT, dass die ÖVP ein eigenes Frauenministerium erhalten solle.

Fix gesetzt bei der ÖVP: Susanne Raab wird neue Integrationsministerin

Die Grünen bekommen das „Superministerium“ Umwelt, Verkehr bzw. Infrastruktur, Energie, Technologie und Innovation. Weiters werden die Ressorts Gesundheit und Soziales, Justiz sowie Sport und Beamte wohl von Grünen geführt. Offen ist, ob es ein eigenständiges Ministerium oder ein Staatssekretariat für Kunst und Kultur gibt.

Karoline Edtstadler steht dem Europaressort vor.

Fix ist bei den Grünen nur, dass die frühere Geschäftsführerin der Umweltorganisation Global 2000, Leonore Gewessler, dem großen Ministerium für Klimaschutz vorstehen wird. Das bestätigten die Grünen. Alle Minister müssenaber noch von den Parteigremien angenommen werden.

Das Integrationsministerium war in den vergangenen Regierungen im Außenamt angesiedelt. Nun wird es ein eigenes geben. Die Kurz-Vertraute aus Oberösterreich, Susanne Raab, ist derzeit Leiterin der Integrationssektion im Außenministerium. Sie werkte unter anderem am Islamgesetz, arbeitete beim Burkaverbot und an der Integrationsinitiative „Integration durch Leistung“ mit. Kurz bezeichnete Raab als „junge und sehr erfahrene Integrationsexpertin“. Und: „Sie verfügt über Erfahrung im Integrationsbereich und hat bisher maßgeblich an wichtigen Gesetzen und Beschlüssen in der Migration und Integration mitgewirkt“, lobte Kurz die künftige Ministerin. Wer den anderen Ressorts vorsteht, wird noch verhandelt.

Aus der FPÖ kam umgehend scharfe Kritik an einem eigenständigen Integrationsministerium. Die Sinnhaftigkeit sei „drastisch hinterfragbar“, befand Klubchef Herbert Kickl. „Denn eigentlich bräuchte es ein Innenministerium mit einem Rückführungsschwerpunkt und Ausreisezentren.“

Letzte Verhandlungen

Die türkis-grünen Verhandlungen gehen jedenfalls ins Finale. Heute werden noch Gespräche geführt, morgen sind abschließende Verhandlungen geplant

Nach der Vorstellung des Regierungsprogramms berufen die beiden Parteien ihre internen Gremien ein. Am Freitag (3. Jänner) kommen die Grünen zu einem Erweiterten Bundesvorstand zusammen, die ÖVP lädt zu Parteivorstand und Klubsitzung. Am Samstag (4. Jänner) stimmen die Grünen beim Bundeskongress in Salzburg über das Regierungsprogramm ab. Bei Zustimmung steht einer türkis-grünen Koalition dann nichts mehr im Weg.