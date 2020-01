Grüne stimmen Koalition zu: Ein überlautes Ja nach ein bisschen Contra

Carmen Baumgartner-Pötz

Salzburg — Es ist ein aufgekratzt-wildes Gewusel im Salzburger Congress an diesem regnerischen Samstag. Ein deutlich bunteres Erscheinungsbild, als man es von den bis ins letzte Detail durchdesignten Parteitagen der politischen Mitbewerber kennt. Das fängt schon bei der Auswahl am Mittagsbuffet an und setzt sich beim vormittäglichen Stationenbetrieb fort: Wie man es von Tagen der offenen Tür an Schulen kennt, informieren dort Verhandler und Koordinatorinnen über die einzelnen Kapitel des Regierungsübereinkommens. Denn es gibt bei vielen Punkten im Koalitionspakt noch Erklärungbedarf. Ist der Preis für die Regierungsbeteiligung vielleicht doch zu hoch? Diese Frage wollen einige Delegierte noch vor der entscheidenden Abstimmung für sich beantwortet wissen. Mehr als 15 Gegenstimmen zum Koalitionspakt werden es letztendlich aber nicht.

„Wir sind durch das Jammertal durchgetaucht und dann wieder auferstanden", raunt eine älter­e Buko-Teilnehmerin ihrer Sitznachbarin zu, als sich gegen 13 Uhr der große Saal für den medienöffentlichen Teil des außerordentlichen Bundeskongresses langsam füllt. „Bitte sucht eure Plätze, Landesdelegationen sitzen zusammen!", heißt es mahnend von der Bühne.

Die gehört nach dem Einzug des Verhandlungsteams unter lang anhaltendem Applaus als erstes Regina Petri­k. Als burgenländische Spitzen­kandidatin hat sie Ende Jänner als Nächst­e eine (Landtags-)Wahl zu schlagen. „Jede Krise birgt eine neue Chance. Nicht unbedingt dafür, es wieder so zu machen wie früher, sondern auch das Neue zu ermöglichen", gibt sie den Delegierten mit auf den Weg. Ihre Partei mahnt sie, sich auch weiterhin hinterfragen zu lassen.

Dann ist Parteichef Werner Kogler am Wort. Die schwarze Leder­jacke rasch abgelegt, tigert er über die gesamte Bühn­e und wirbt um Zustimmung für das türkis-grüne Koalitionspapier. Mit viel Enthusiasmus und Selbstironie und um keine Wuchtel verlegen. „Ich habe schon im Wahlkampf im Sommer gesagt, dass ich nicht auf der Flucht bin vor Regierungsverantwortung." Ja, die Regierungsbeteiligung sei ein Wagnis, aber: „Die Zeit ist reif für die österreichischen Grünen und wir sind reif für diese Zeit", beendet er nach einer guten Stunde seinen Redeschwall, nicht ohne das inhaltlich Erreichte zu loben: „Dieser Koalitionspakt hat Hand und Fuß und Herz und Hirn." Eine Alternative sieht er nicht, die SPÖ habe derzeit nicht die Kraft, solche Herausforderungen zu stemmen, die FPÖ wiederum „die genetische Bestimmung, auf die schiefe Bahn zu gelangen".

Dass diese nach der Ibiza-Affäre sich schon wieder in die Auslage stelle, wundert Kogler. Ein­e „seltsame Kraftlackl­partie" seien diese Blaue­n, meint er unter dem Gelächter der Delegierten. Natürlich sei es ein Risiko, mit der ÖVP in eine Koalition zu gehen. Aber im Hinblick auf den Klimaschutz, auch auf die aktuellen Ereignisse in Australien etwa, gibt es für ihn nur einen Ansatz: „Wer nicht kämpft, hat schon verloren." In vielen anderen europäischen Ländern seien Konservative und Öko-Parteien ebenfalls im Aufwind. „Jetzt wird eben geschaut — von Europa nach Österreich!"

Nach Kogler verteidigt das Team der grünen Verhandler den Koalitionspakt. Dann wird es in der fast zweistündigen Debatte — wie schon am Vortag beim Erweiterten Bundesvorstand — sehr emotional, Kogler verzichtet auf sein geplantes Schlusswort. Ein Antrag auf geheime Abstimmung erhält keine Mehrheit.

Es folgt das Votum: 246 Ja- und 15 Nein-Stimmen, drei Enthaltungen. 93,18 Prozent Zustimmung als­o. Für die Regierungsmitglieder fällt das Votum mit 99,25 Prozent sogar noch eindeutiger aus. Das sind nicht nur für Grüne „nordkoreanische Verhältnisse", über die Werner Kogler zuletzt noch gescherzt hatte, dass es sie eher nicht geben würd­e. Gereicht hätten übrigens auch 50 Prozent plus eine Stimme.

Somit hält der vorgesehene Zeitplan: Die Angelobung der ersten türkis-grünen Bundesregierung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist für Dienstag angesetzt.