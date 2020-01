Landespolizeidirektor Helmut Tomac vor Karrieresprung

Zur Person

Helmut Tomac wurde am 14. April 1965 in Innsbruck geboren.

Er absolvierte die HTL in Jenbach, Fachrichtung Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik. Von 1986 bis 1988 arbeitete er als Techniker und begann nebenher das Studium der Rechtswissenschaften, das er 2003 mit der Sponsion zum Magister abschloss.

Von 1988 bis 1990 absolvierte Tomac die Ausbildung zum Exekutivbeamten. Er war als Gendarm den Posten Kematen und Jenbach zugeteilt. 1993 begann er mit der Ausbildung zum leitenden Beamten an der Sicherheitsakademie in Mödling, die er 1994 abschloss.

Danach wurde er zum Landesgendarmeriekommando Niederösterreich versetzt, wo er als Referatsleiter in der Schulungsabteilung tätig war. Mit Mai 1995 kehrte in seine Heimat Tirol zurück, wo er im dortigen Landesgendarmeriekommando vom Referatsleiter über den stellvertretenden Abteilungsleiter und danach zum Abteilungsleiter aufstieg. Er war Teilnehmer am 11. Führungskräftelehrgang des Bundesministeriums für Inneres. Im Februar wechselte Tomac erneut nach Wien, wo er als Referent im Kabinett von Innenminister Günther Platter und danach Maria Fekter tätig war.