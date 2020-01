Gut zu wissen: Alle Mitglieder der neuen Regierung im Überblick

Innsbruck – Die türkis-grüne Regierung unter Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist am Dienstag in der Hofburg von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt worden. Damit hat Österreich erstmals eine Bundesregierung mit Beteiligung der Grünen. Wer in der neuen Regierung sitzt und wie die Ressorts aufgeteilt werden, lesen Sie hier:

ÖVP:

Sebastian Kurz, Bundeskanzler Biografie: Sebastian Kurz, geboren am 27. August 1986 in Wien. 2007-2012 Vorsitzender der Wiener JVP, 2009-2017 Obmann der Bundes-JVP. 2010-2011 Abgeordneter zum Wiener Landtag. Ab Juni 2011 Staatssekretär für Integration, seit Dezember 2013 Außen- und seit März 2014 Außen- und Integrationsminister. Seit Mai 2017 ÖVP-Obmann, von Dezember 2017 bis Mai 2019 Bundeskanzler.

Wissenswertes: Sebastian Kurz (ÖVP) fügt seiner an Superlativen ohnehin nicht armen Polit-Karriere ein neues hinzu. Der ÖVP-Chef ist der erste, der den alten Boxerspruch „They never come back“ Lügen straft und nach einer Abwahl ins Kanzleramt zurückgekehrt. Davor war der heute 33-Jährige unter anderem schon jüngster Außenminister, Regierungschef und Altkanzler.

Karl Nehammer, Innenminister Biografie: Karl Nehammer, geboren am 18. Oktober 1972 in Wien, verheiratet, zwei Kinder. 2016-2018 Generalsekretär des ÖAAB, seit 2017 Abgeordneter zum Nationalrat, seit 2018 Generalsekretär der ÖVP.

Ex-ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer verdiente seine ersten politischen Sporen in St. Pölten, scheiterte später als Wahlkampfmanager von Andreas Khol, führte dann aber Sebastian Kurz als Parteimanager wieder zurück ins Kanzleramt. Als Innenminister wird ihn sowohl die geplante Neuaufstellung des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) als auch ein angekündigter Aktionsplan in Sachen Rechtsextremismus und politischem Islam beschäftigen. Unter Nehammer soll außerdem die bereits gestartete Personaloffensive bei der Polizei fortgesetzt werden.

Gernot Blümel, Finanzminister Gernot Blümel gilt als einer der fitteren Politiker des Landes. Das sollte sich 2020 auszahlen, wird der 38-Jährige doch nicht nur erstmals Vater und muss erstmals eine Wien-Wahl schlagen, sondern übernimmt mit dem Finanzressort zusätzlich das wohl wichtigste Ministerium der Bundesregierung. Als Finanzexperte aufgefallen wäre Blümel bisher nicht unbedingt. Das ist aber auch nicht der Grund für seine Wahl. Ausschlaggebend dafür sind viel eher seine Loyalität und seine politischen Managementfähigkeiten, die er zuletzt als Regierungskoordinator von Türkis-Blau, früher als Generalsekretär in der ÖVP üben konnte.

Klaudia Tanner, Verteidigungsministerin Biografie: Klaudia Tanner, geboren am 2. Mai 1970 in Scheibbs, wohnhaft in Gresten, veheiratete Mutter einer Tochter. Abgeschlossenes Jus-Studium, 1996–2001 Rechts- und Sozialreferentin beim niederösterreichischen Bauernbund, seit 2011 dort Direktorin. 2001-2003 Mitglied des Kabinetts von Innenminister Ernst Strasser, 2003-2010 Tätigkeit bei Kapsch, seit 2017 Obfrau-Stellvertreterin in der NÖ ÖVP, seit 2018 Abgeordnete zum niederösterreichischen Landtag.

Die 49-jährige Niederösterreicherin Klaudia Tanner wird als erste Frau österreichische Verteidigungsministerin. Ganz neu ist das Regierungsgeschäft für die bisherige Landtagsabgeordnete nicht. Sie diente schon im Kabinett von Innenminister Ernst Strasser (ÖVP). Ganz überraschend ist es nicht, dass die Wahl von Sebastian Kurz auf Tanner fiel. Schon 2017 galt sie als Anwärterin auf den Job, der dann aber der FPÖ zufiel. Auch als Innenministerin war die verheiratete Mutter einer Teenager-Tochter schon dann und wann einmal im Gespräch. Geschadet haben wird wohl auch nicht, dass sie mit Kanzlerberater Stefan Steiner verschwägert ist.

Karoline Edtstadler, Europaministerin Biografie: Karoline Edtstadler, geboren am 28.3.1981 in Salzburg, ledig, ein Sohn. Jus-Studium mit Magistra-Abschluss. Richterin am Landesgericht Salzburg 2008-2011, Tätigkeit im Justizressort von 2011-2016 (davon zwei Jahre im Kabinett von Minister Wolfgang Brandstetter, Mai 2016 bis Dezember 2017 Mitglied des EGMR, danach Staatssekretärin im Innenministerium, ab Juli 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments.

Edtstadler war bis vor zwei Jahren politisch ein unbeschriebenes Blatt, auch wenn sie im Kabinett von Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) schon einmal ganz nah dran am Regierungsgeschäft war. Doch mit dem Eintritt in die Regierung Kurz erarbeitete sie sich schnell ihr Standing.

Susanne Raab, Integrationsministerin Die neue Integrationsministerin ist keine Unbekannte in der Szene. Schon seit längerem widmete sich die Juristin Susanne Raab als Sektionschefin diesem Thema. Nun kann sie selbst die Richtung weisen, in einer Koalition mit den Grünen keine uninteressante Aufgabe. Öffentlich ist Raab bisher kaum bekannt. Doch die 35-Jährige beschäftigt sich mit Integrationsfragen schon seit den Tagen, als Sebastian Kurz im Innenressort als Staatssekretär diente. Später machte Raab im Außenamt Karriere und war bei ihrem Antritt 2017 Österreichs jüngste Sektionschefin. Zuletzt gehörte sie dem Verhandlungsteam der ÖVP bei den Koalitionsgesprächen an.

Über ihren Tisch gingen Vorhaben wie das Islamgesetz und das Burka-Verbot. Ihren Zugang zum Integrationsthema, das sie als Sisyphus-Arbeit schildert, beschrieb sie in einem Interview wie folgt: „Es ist eine große Herausforderung, sowohl die Mehrheitsgesellschaft abzuholen, als auch die Zuwanderer zu fördern.“

Elisabeth Köstinger, Landwirtschaftsministerin Biografie: Elisabeth Köstinger, geboren am 22. November 1978 in Wolfsberg (Kärnten). Volks-, Haupt- und Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe in Kärnten, seit 2003 Studium an der Universität Klagenfurt (Publizistik und Kommunikationswissenschaften, Angewandte Kulturwissenschaften). Bundesleiterin Landjugend Österreich 2002-2006, Bundesobfrau der Österreichischen Jungbauernschaft - Bauernbund Jugend 2007-2012, Abgeordnete zum Europaparlament 2009-2017, Generalsekretärin der ÖVP 2017, Nationalratspräsidentin November bis Dezember 2017, von Dezember 2017 bis Juni 2019 Landwirtschafts- und Umweltministerin. Köstinger ist Mutter eines Sohnes.

Elisabeth Köstinger ist eine der loyalsten Weggefährtinnen von Sebastian Kurz, die nun auch seinem zweiten Kabinett angehört. Die Umweltagenden ist die bodenständige Kärntnerin los, die Landwirtschaft bleibt der Bauerntochter. Köstinger war eines der freundlichen Gesichter der türkis-blauen Regierung, meist ein leises Lächeln im Gesicht tragend, mit Polemik sparend. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie auch anders kann. Als die SPÖ via Bundesrat die Ökostrom-Förderung blockierte, waren die damalige Umweltministerin und ihr Umfeld um scharfe Attacken gegen die Sozialdemokraten nicht verlegen.

Margarete Schramböck, Wirtschaftsministerin Biografie: Margarete Schramböck, geboren 1970 in St. Johann in Tirol. Doktor der Betriebswirtschaftslehre. Führungsfunktionen bei Alcatel, NextiraOne und DimensionData. Zwischen Mai 2016 und Oktober 2017 Chefin von A1, von Dezember 2017 bis Juni 2019 Wirtschaftsministerin.

Margarete Schramböck bleibt dem Wirtschaftsministerium treu. Die ganz großen Wegmarken hat die Tirolerin in ihrer ersten Amtsperiode nicht gesetzt, in der Politik angekommen ist die frühere Telekom-Managerin aber durchaus. Neben der harten wirtschaftlichen Seite gibt es in Schramböcks Biografie auch eine esoterische. Die Hobby-Gärtnerin löste nämlich einen Gewerbeschein als Energetikerin. Ausgeübt haben will sie die umstrittene Tätigkeit allerdings nicht. Privat weiß man über Schramböck, dass sie einen Hang zu Fernreisen hat, freilich nicht in noblen Klubs sondern mit Rucksack am Kreuz. Ihr Lieblingstier ist die Hummel, wegen deren Mut und Fleiß - Eigenschaften, die Schramböck auch bei sich selbst erfüllt sieht. Schramböck verfolgte in ihrem Ministerium eine ziemlich schlanke Agenda. Einerseits wurde sie nicht müde, die Digitalisierung auch rhetorisch voranzutreiben. Andererseits bemühte sie sich um eine Modernisierung des Lehrlingswesens.

Christine Aschbacher, Familienministerin Sebastian Kurz bleibt bei der Auswahl seiner Familienministerinnen einer Linie treu. Die neue Ressortchefin Christine Aschbacher ist wie ihre Vorgängerin Unternehmerin, dreifache Mutter und Steirerin. Der Unterschied zu Juliane Bogner-Strauß: Aschbacher verfügt zusätzlich über die mächtigen Arbeitsagenden. Mit Regierungspolitik hatte Aschbacher, die einer ÖVP-Familie in Wundschuh bei Graz entstammt, schon vor ihrer Ministerinwerdung Kontakt. Ihre Biographie weist eine Station im Wirtschaftsressort im Kabinett des Ressortchefs Reinhold Mitterlehner sowie eine im Finanzressort unter Maria Fekter (beide ÖVP) auf. Ansonsten ist Aschbacher ein eher unbeschriebenes Blatt.

Parteipolitische Tätigkeiten finden sich in ihrer Vita nicht. Studiert hat sie an der FH Wiener Neustadt. Während ihrer Ausbildung baute sie mit das Netzwerk „Bildungsmentoring“ für Schüler und Studierende auf. Sie selbst wurde von der früheren ORF-Journalistin und Lebensmittel-Werberin Regina Preloznik unterstützt. Über etliche Jahre war Aschbacher im Beratungsbusiness tätig. Zuletzt betrieb die 36-Jährige die Agentur „Aschbacher Advisory“.

Heinz Faßmann, Bildungsminister Biografie: Heinz Faßmann, geboren am 13. August 1955 in Düsseldorf, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Doktor der Geographie und Wirtschafts- und Sozialgeschichte (Abschluss an der Uni Wien). Seit 2000 Professor an der Uni Wien. 2010 Vorsitzender des Expertenrats im Integrationsministerium, 2011 Vizerektor der Uni Wien, 2017-2019 Bildungsminister.

Das Bildungsressort wandert nach einer kurzen Unterbrechung wieder in die Hände von Heinz Faßmann. Der 64-jährige gebürtige Deutsche war vor seinem Wechsel in die Politik Professor für Angewandte Geographie, Raumforschung und Raumordnung sowie Vizerektor an der Uni Wien. Der Einstieg des 2,04 Meter-Mannes in die Politik erfolgte über die Experten-Schiene. Als der aktuelle ÖVP-Chef Sebastian Kurz mit 24 Jahren das Integrationsstaatssekretariat übernahm, war ihm rasch klar, dass es Expertise von außen braucht. Gelegen kam ihm da Faßmann, weithin anerkannter Migrationsexperte und nur zu gerne bereit, dem jungen Staatssekretär Wissen mit auf den Weg zu geben. Bis heute gilt Faßmann in der Sache als jener Mann, auf den Kurz hört.

Alexander Schallenberg, Außenminister Biografie: Alexander Schallenberg, geboren am 20. Juni 1969 in Bern (Schweiz), geschieden, Vater von vier Kindern. Jurist. Seit 1997 im Außenministerium, u.a. an Österreichs Vertretung bei der EU in Brüssel, weist er eine lange Karriere in ÖVP-Kabinetten auf. Ab 2006 Pressesprecher von Außenministerin Ursula Plassnik und ab 2008 von ihrem Nachfolger Michael Spindelegger. Ab 2013 unter Außenminister Sebastian Kurz für „strategische außenpolitische Planung“ zuständig. Ab 1. März 2018 Leiter der EU-Koordinationssektion des Bundeskanzleramts, seit 3. Juni 2019 Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres im Übergangskabinett von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein.

„Nicht Teil meiner Lebensplanung“, lautete stets die Antwort von Außenminister Alexander Schallenberg auf die Frage, ob er in der nächsten Bundesregierung sein Amt behalten werde. Der 50-jährige Diplomat adeliger Herkunft muss nun doch umplanen: Schallenberg bleibt im türkis-grünen Kabinett Chefdiplomat. Die Diplomatie wurde Schallenberg quasi in die Wiege gelegt. 1969 in Bern als Sohn des Botschafters und späteren Generalsekretärs im Außenministerium (1992 bis 1996), Wolfgang Schallenberg, geboren, wuchs er in Indien, Spanien und Frankreich auf. Von 1989 bis 1994 studierte er Rechtswissenschaften in Wien und Paris, danach Europäisches Recht am Europacollege in der belgischen Stadt Brügge.

Magnus Brunner, Staatssekretär Biografie: Magnus Brunner, geboren am 6. Mai 1972 in Höchst (Bezirk Bregenz), verheiratet, drei Kinder. Büroleiter von Landeshauptmann Herbert Sausgruber von 1999 bis 2002, Politischer Direktor beim Österreichischen Wirtschaftsbund (2002-2005). Bereichsleiter für Unternehmensentwicklung, Kommunikation und strategische Entwicklung bei Illwerke/VKW (2006), seit Jänner 2007 Vorstand OeMAG Abwicklungsstelle für Ökostrom AG. Mitglied des Bundesrats seit 1. Mai 2009.

Der 47-jährige Brunner mischt seit mehr als 20 Jahren in der Politik oder ihrem direkten Umfeld mit, in die erste Reihe drängte er sich aber nie. In der Vorarlberger Politik-Szene wurde Brunner einst gar der Landeshauptmann-Sessel zugetraut, diesbezügliche Ambitionen hegte der 47-Jährige aber offenbar nicht. Auch wenn seine Partei einen neuen Landesrat benötigte, fiel sein Name öfter. Dass er dennoch nie in die Landesregierung aufstieg, hatte wohl viel mehr mit ihm und seiner Lebensplanung als mit den Plänen der Partei zu tun. Als Brunner 2009 erstmals in den Bundesrat entsandt wurde, schien ein guter Platz für ihn gefunden zu sein. Brunners Wechsel ins Ministerium kam nicht zuletzt auf Initiative des Vorarlberger Landeshauptmannes Markus Wallner zustande. Der Landeshauptmann erwartet sich mit Brunner „eine starke Stimme Vorarlbergs in der Bundesregierung“, wie er im Interview mit ORF Radio Vorarlberg sagte.

Grüne:

Werner Kogler, Vizekanzler und Minister für Beamte, Sport, Kultur Biografie: Der am 20. November 1961 in Hartberg geborene Kogler studierte Volkswirtschaft und Rechtswissenschaften und war in den 1980er Jahren Gründungsmitglied der Alternativen Liste Steiermark und Österreich. Von 1985 bis 1988 war der Gemeinderat in Graz. Seit 1999 saß er im Nationalrat, unter anderem als Leiter des Rechnungshofausschusses, Budget- und Finanzsprecher seiner Partei und Stellvertreter von Eva Glawischnig. Nach dem Debakel 2017 übernahm er zunächst interimistisch die Partei, seit Herbst 2018 ist er gewählter Bundessprecher. Als sich 2017 nach dem Abflug der Grünen aus dem Nationalrat alle wegduckten, blieb er über, verzichtete temporär auf ein Gehalt und bemühte sich um den Aufbau einer überlebensfähigen außerparlamentarischen Opposition. Koglers Wahlkampf war annähernd fehlerlos, weder die linken noch die bürgerlichen Wähler wurden mit der Konzentration auf Öko- und Kontrollthemen verschreckt, das ein oder andere gehässige Wort über die ÖVP und ihren Obmann hätte er sich vielleicht lieber erspart gehabt, als Sebastian Kurz Kogler zu seinem bevorzugten Koalitionspartner erkor. Koglers Meisterprüfung wird in den kommenden Monaten und Jahren darin bestehen, einen Interessensausgleich zwischen eigener Basis und Koalitionspartner zu schaffen. Machbar ist das, leicht aber nicht.

Leonore Gewessler, Ministerin für Klima, Infrastruktur, Energie Biografie: Leonore Gewessler wurde am 15. September 1977 in Graz geboren. Volksschule und Gymnasium in Graz, Bachelorstudium der Politikwissenschaft in Wien. Gewessler ist verheiratet, sie hat keine Kinder.

Die Grüne Leonore Gewessler legt einen geradezu raketenhaften Aufstieg in Österreichs Politiklandschaft hin. Bis vor kurzem war die 42-Jährige nur Insidern bekannt, nun bekommt sie mit dem Klimaschutzministeriums die Zügel eines der zentralsten Ressorts der türkis-grünen Bundesregierung in die Hand. Gewessler kommt aus der Ökoecke. Sie agiert seit ihrem Quereinstieg wie ein alter Politikhase. Gewessler war vor ihrer Rekrutierung durch Grünen-Chef Werner Kogler im Juni fünf Jahre lang politische Geschäftsführerin der Umweltorganisation Global 2000. Dort verantwortete sie Kampagnen gegen die Handelsabkommen TTIP und CETA, für den Kohle-Ausstieg Österreichs und gegen den Bau der dritten Flughafen-Piste in Wien-Schwechat.

Rudi Anschober, Sozialminister Biografie: Rudolf Anschober, geboren am 21. November 1960 in Wels, gelernter Beruf Volksschullehrer, Sprecher der Oberösterreichischen Grünen ab 1986, Abgeordneter zum Nationalrat 1990-1997, danach Abgeordneter im oberösterreichischen Landtag, seit Oktober 2003 Landesrat.

Rudi Anschober hat im künftigen Regierungsteam die längste Erfahrung mit einer Koalition von ÖVP und Grünen - zwölf Jahre lang währte die weitgehend friktionsfreie Partnerschaft in Oberösterreich. Als die Grünen gerade aus dem Nationalrat geflogen waren und in der Bundespolitik kaum mehr vorkamen, brachte er es mit seiner Initiative für Asylwerber in Lehre zu österreichweiter Beachtung.

Alma Zadic, Justizministerin Biografie: Alma Zadic ist nicht nur die erste grüne, sondern auch die erste Ressortchefin mit Migrationshintergrund. Von Vorgänger Clemens Jabloner übernimmt sie einige Baustellen – allen voran das nicht gerade üppige Budget. Zadic mag ein Novum im Ministerium sein – als Anwältin passt sie aber ins Jobprofil. Die meisten ihrer 21 Vorgänger waren Anwälte, Notare, Rechtsprofessoren oder schon zuvor im Ministerium tätige Juristen. Fortgesetzt wird mit Zadic auch die Reihe weiblicher Ministerinnen, die das Ressort von 2004 bis 2013 fast durchgehend führte. Die FPÖ forderte von Van der Bellen, Zadic nicht anzugeloben. Hintergrund ist eine Verurteilung wegen übler Nachrede im November 2019. Zadic war im November 2019 wegen übler Nachrede zu einer Zahlung von 700 Euro verurteilt worden. Sie hat dagegen Berufung angemeldet. Sie hatte auf Twitter Fotos eines Burschenschafters geteilt, der Donnerstagsdemonstranten vom Fenster aus den Hitlergruß gezeigt haben soll. Sie kommentierte das Bild mit „Keine Toleranz für Neonazis, Faschisten und Rassisten“. In sozialen Netzwerken war Zadic zum Teil heftigen Hasspostings ausgesetzt. Von den Grünen wurde betont, dass Zadic in erster Instanz nicht zu einer Geldstrafe, sondern zu einer Entschädigungszahlung von 700 Euro verurteilt worden sei. Zadic wurde vor allem wegen ihrer bosnischen Herkunft und ihres vermeintlich muslimischen Glaubens beschimpft. Die Grünen stellten klar, dass Zadic nicht muslimischen Glaubens, sondern ohne religiöses Bekenntnis ist.

Ulrike Lunacek, Staatssekretärin Biografie: Ulrike Lunacek wurde am 26. Mai 1957 in Krems an der Donau geboren. Sie studierte Englisch- und Spanisch-Dolmetsch an der Universität Innsbruck, engagierte sich national und international im Frauen- und Sozialbereich, arbeitete als Journalistin und ist seit den 1990er-Jahren bei den Grünen aktiv. 1996 wurde sie Bundesgeschäftsführerin. Von 1999 an war Lunacek ein Jahrzehnt Mitglied des Nationalrats, ehe sie ins Europaparlament wechselte, wo sie es bis zur Vizepräsidentin brachte. Bei ihrem zweiten Antritt als Spitzenkandidatin für eine EU-Wahl erzielten die Grünen im Jahr 2014 14,5 Prozent und damit das historisch beste Ergebnis bei einem bundesweiten Urnengang. Vor zwei Jahren führte sie die Grünen aus dem Nationalrat, jetzt zieht sie mit ihnen in ein Staatssekretariat mit Kunst- und Kulturschwerpunkt. Ulrike Lunacek ist die Überraschung unter den Kabinettsmitgliedern ihrer Partei. Parteichef Werner Kogler holt sich mit ihr aber eine der erfahrensten Protagonistinnen seiner Bewegung an die Seite. (TT.com)