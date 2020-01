Mahnende Worte: Van der Bellens souveräne Rolle im Krisenmodus

Von Michael Sprenger

Wien – Bereits die vergangene Wahl zum Bundespräsidenten war eine Herausforderung. Bis hin zur Wahlwiederholung. Es war wohl eine Schule für das spätere Staatsoberhaupt. Alexander Van der Bellen mag gedacht haben: Was auch immer in der neuen Funktion auf mich zukommt, es ist zu bewältigen. Es kam vieles auf Van der Bellen zu. Er sollte sich – wie die meisten in Österreich – wundern, was alles möglich ist.

Dass sich eine Koalition in die Luft sprengt, geschenkt. Aber dass kurzerhand, weil ein Koalitionspartner die Regierung verlässt, eine ÖVP-Alleinregierung mit einzelnen Experten neu angelobt werden muss, die dann aber nur ein paar Tage im Amt ist, weil ihr die Mehrheit im Parlament das Misstrauen ausspricht, ist Neuland.

Van der Bellen war seit Bekanntwerden des Inhalts des unsäglichen Ibiza-Videos damit beschäftigt, einer aufkeimenden Hysterie entgegenzuwirken. Und dies gelang ihm außerordentlich gut. Mit ruhiger Stimme. Mit richtiger Wortwahl. Mit Witz vorgetragen, wenn es nötig war. Und in den vergangenen Monaten war immer wieder Van der Bellens trockener Humor vonnöten.

Er suchte nach einer Übergangsregierung. Orientierte sich an den politischen Gepflogenheiten des Landes bei der Auswahl, machte eine Art unabhängige Allparteienregierung daraus.

Die Aufregung im Lande ebbte ab. Die Übergangsregierung erarbeitete sich Sympathien. Gestern nun konnte sich der Bundespräsident beim Kabinett Brigitte Bierlein bedanken – und es aus dem Amt entlassen.

Für die Regierung hatte der frühere Grünen-Chef eine mahnende Ansprache parat. Mit der Angelobung werde der Regierung „Macht in die Hände gelegt“, wies der Präsident auf die große Verantwortung hin. Die Macht dürfe nicht missbraucht werden. „Macht ist ein Mittel, um den Menschen in unserem Land zu dienen.“ Er forderte die Minister auf, mit ihren Kritikern im Gespräch zu bleiben.