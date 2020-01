Wirtschaftskammerwahl mit olympischem Flair

Innsbruck – So ehrlich sind sie beide. Die Grüne Wirtschaft gleichauf mit den NEOS/UNOS. Dass am Wahlsieg des ÖVP-Wirtschaftsbundes (WB) bei der Anfang März stattfindenden Wirtschaftskammerwahl so gar kein Weg vorbeiführen wird, steht bereits Wochen vor dem Öffnen der Wahlurnen fest. Dabeisein ist daher zwar nicht alles, das olympische Motto können aber alle anderen kandidierenden Listen angesichts der Dominanz des WB (siehe Faktbox) nicht abschütteln.

„Man kann dem Wirtschaftsbund keine Paroli bieten, aber die Vernünftigen darin für eine bessere Gestaltung mitnehmen“, umriss es gestern Landessprecher Michael Carli bei der Vorstellung der Liste der Grünen Wirtschaft. Das Ziel sei ein klares: Nummer zwei werden. Die Inhalte ebenso: Strukturell müsse sich die Kammer modernisieren, allem voran beim Wahlrecht. Anstatt in allen Fachgruppen wählen zu lassen, solle es künftig nur eine gewählte Vertretung geben, so Carli. Die Arbeiterkammer mache dies vor. Inhaltlich soll die Pflichtmitgliedschaft fallen und die Nachhaltigkeit einen noch größeren Stellenwert bekommen, wie LA Georg Kaltschmid bekräftigt: „Es gibt Betriebe, die nachhaltig und erfolgreich sind.“ Zwischen der Wirtschaft und der Umwelt dürfe kein „Oder“ mehr stehen.

Da, wo die Grünen bereits sind, wollen die NEOS rein. Nämlich ins Wirtschaftsparlament, die Vollversammlung der Kammer. 2015 hat es meilenweit nicht gereicht. Heuer treten NEOS und UNOS gemeinsam an, wie UNOS-Landessprecher Stefan Gleinser gestern erklärte. Sie wollen die Kammerstrukturen umkrempeln, indem die Pflichtmitgliedschaft beendet, die Gewerbeordnung entrümpelt und die Rücklagen der WK ­Österreich aufgelöst werden sollen: „Der Wirtschaftbund ist übermächtig, aber einige wenige haben den Mut, dagegen aufzustehen.“ (mami)