Fall Khashoggi: Türkei wird Konsulat am Montag durchsuchen

Luxemburg/Riad – Im Fall des verschwundenen Journalisten Jamal Khashoggi wird die Türkei nach Angaben eines Diplomaten das saudiarabische Konsulat in Istanbul am Montag durchsuchen. „Es wird erwartet, dass eine Durchsuchung gegen Abend stattfinden wird“, sagte ein türkischer Diplomat. Um die Durchsuchung und die damit zusammenhängenden Ermittlungen hatte es ein tagelanges Tauziehen zwischen beiden Ländern gegeben.

Die EU fordert von Saudi-Arabien „volle Aufklärung“ zum Fall. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sagte am Montag vor Beratungen der EU-Außenminister in Luxemburg, sie wolle den Fall bei dem Treffen besprechen. „Wir erwarten Transparenz und Klarheit darüber, was passiert ist“, so Mogherini. Sie forderte Saudi-Arabien zu Kooperation auf.

Von dem regierungskritischen Journalisten Khashoggi fehlt seit einem Besuch im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul am 2. Oktober jede Spur. Türkische Ermittler gehen davon aus, dass er im Konsulat von saudi-arabischen Agenten ermordet wurde. Riad bestreitet dies, ist bisher aber den Beweis dafür schuldig geblieben, dass Khashoggi das Gebäude lebend verließ.

Keine Beweise

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) bekräftigte ebenfalls ihre Forderung von vergangener Woche nach voller Aufklärung des Falls. Sie freue sich, dass Deutschland, Frankreich und Großbritannien dies ebenfalls am Sonntag verlangt haben. Kneissl plädierte für eine gemeinsame Reaktion der EU.

„Solange man nicht genau den Sachverhalt kennt, sollte man nicht irgendetwas vorgreifen“, mahnte Kneissl. „Da steht sehr, sehr viel auf dem Spiel.“ Derzeit gebe es „Soundbites von Sachverhaltselementen, die dann wieder revidiert werden müssen“, sagte Kneissl. Nach einem türkischen Medienbericht soll Khashoggis Ermordung mit seiner Apple-Computer-Uhr aufgezeichnet worden sein. Den EU-Außenministern würden aber keine Beweise vorliegen, sagte Kneissl. (APA)