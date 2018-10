Ankara – Die deutsche Journalistin Mesale Tolu rechnet bei ihrem Prozess in der Türkei mit einer Gefängnisstrafe. „Ich denke, es wird auf eine Haftstrafe hinauslaufen“, sagte Tolu am Dienstag im rbb-Inforadio. „Ich werde für Freispruch kämpfen. Ich weiß aber, dass sehr viel politisch entschieden wird.“ Trotzdem will sie sich persönlich gegen alle Vorwürfe verteidigen und Freispruch beantragen.

Außerdem wollte die einst in der Türkei inhaftierte Journalistin rund zwei Monate nach ihrer Ausreise zurück nach Istanbul reisen, um ihrem Mann zur Seite zu stehen. Gegen diesen ist nach wie vor eine Ausreisesperre verhängt. „Ich denke, dass die Chancen für meinen Mann damit erhöht werden“, sagte Tolu dem Sender über ihre Reise.

Ihre Anwälte rechnen allerdings nicht mit einer erneuten Festnahme der 33-Jährigen in der Türkei. Die mittlerweile wieder in Deutschland lebende Journalistin ist kritischer: „Es gibt immer wieder die Gefahr, dass irgendwas passieren kann.“

Tolu wird die Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen – gemeint ist die linksextreme Marxistisch-Leninistische Kommunistische Partei MLKP. Dafür drohen ihr bis zu 20 Jahre Haft. Der Prozess sollte am Dienstag um 11 Uhr Ortszeit (10 Uhr MESZ) beginnen. (dpa)