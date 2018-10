Fall Khashoggi: Ermittler weisen Berichte über Leichenfund zurück

Istanbul – Türkische Ermittler haben einer regierungsnahen Zeitung zufolge Berichte über einen Fund von Leichenteilen des getöteten Journalisten Jamal Khashoggi zurückgewiesen. Meldungen über einen Fund von Leichenteilen im Garten des Konsulats in Istanbul seien unwahr, berichtete die Zeitung Sabah am Dienstag unter Berufung auf die Istanbuler Polizei.

Zuvor waren mehrere Medienberichte über einen Leichenfund kursiert. Die Agentur Sputnik berichtete etwa unter Berufung auf den Politiker Dogu Perincek, dass Leichenteile im Garten des Konsulats gefunden worden sei. Perincek hatte demnach keine Quelle angegeben.

Perincek ist Chef der kleinen Oppositionspartei „Vatan“. Er soll laut Sputnik auch angekündigt haben, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Leichenfund in seiner Rede verkünden wolle. Erdogan hatte in seiner mit Spannung erwarteten Rede zu Khashoggi jedoch gesagt, dass dessen Leiche noch nicht gefunden worden sei.

Auch Skynews hatte über einen Fund von Leichenteilen berichtet. Nach einer anonymen Quelle des Senders wurden sie allerdings im Garten der Residenz des Konsuls gefunden.

Ebenfalls Skynews zufolge haben türkische Ermittler bei der Durchsuchung eines saudi-arabischen Diplomatenfahrzeugs in Istanbul persönliche Gegenstände Khashoggis gefunden. In zwei Koffern in einem Fahrzeug des saudi-arabischen Konsulats seien unter anderem ein Computer und Dokumente des Journalisten verstaut gewesen, berichtete der Sender CNN Türk am Dienstag.

Die türkischen Ermittler wurden bei der Durchsuchung auf einem Parkplatz im Stadtteil Sultangazi von saudi-arabischen Experten begleitet, wie ein Reuters-Reporter berichtet. Die Durchsuchung wurde CNN Türk zufolge am Nachmittag unterbrochen und sollte am Mittwoch fortgesetzt werden.

Erdogan: Khashoggi „grausam getötet“

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte Saudi-Arabien zuvor vorgeworfen, den regierungskritischen Journalisten „grausam getötet“ zu haben. Es gebe starke Anzeichen dafür, dass der Mord Tage im Voraus geplant gewesen sei, sagte Erdogan am Dienstag im türkischen Parlament.

Die Erklärung Saudi-Arabiens, einige Mitglieder des Geheimdienstes seien für die Tat verantwortlich, reiche nicht aus, sagte Erdogan und forderte von Saudi-Arabien Aufklärung darüber, „wer den Befehl für das Verbrechen“ gegeben habe und wo sich die Leiche Khashoggis befinde.

Er betonte, niemand dürfe davon ausgehen, dass die Ermittlungen in dem Fall abgeschlossen werden könnten, ohne dass alle Fragen beantwortet worden seien. Erdogan forderte zudem die saudi-arabischen Behörden auf, die Verdächtigen in Istanbul vor Gericht zu stellen.

Saudi-Arabien will, dass „so etwas nie wieder passiert“

Vor der Erklärung des türkischen Präsidenten kündigte Saudi-Arabiens Außenminister Adel al-Jubair Konsequenzen und umfassende Ermittlungen an. Riad werde „sicherstellen, dass so etwas nie wieder passieren kann“, sagte er am Dienstag bei einem Besuch in Jakarta. Die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen.

Saudi-Arabiens Führung hatte eingeräumt, dass der regimekritische Journalist Khashoggi Anfang Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul getötet wurde. Offiziellen Angaben zufolge starb er allerdings bei einer Schlägerei. Allerdings gibt es an der Version erhebliche Zweifel. Türkische Ermittler gehen davon aus, dass Khashoggi von einem aus Saudi-Arabien angereisten Kommando im Konsulat ermordet wurde.

Mogherini: Wichtig, dass EU-Parlament Stimme erhebt

„Ein Verbrechen gegen einen Journalisten, ganz gleich wo auf der Welt, ist ein Verbrechen gegen die Redefreiheit und gegen uns alle.“ Das betonte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Dienstag im EU-Parlament in Straßburg. Es sei sehr wichtig, dass das Parlament hier seine Stimme erhebe.

Saudi-Arabien habe eine Reihe von Offiziellen verhaftet, noch fehlten aber zu viele Details und die Erklärungen der saudischen Behörden ließen zu viele Fragen offen, so Mogherini. „Wir erwarten volle transparente Untersuchungen und werden dann eine Reaktion in Absprache mit unseren Partnern durchführen.“ (TT.com/APA/AFP/dpa)