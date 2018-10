Mord an Khashoggi laut Erdogan geplant, Leiche offenbar gefunden

Internationale Pressestimmen zum Fall Khashoggi

„Die neue Zeit besteht auch darin, dass die vielen Morde vor unser aller Augen - die Journalistin Anna Politkowskaja und der Politiker Boris Nemzow in Moskau, Kims Halbbruder in Malaysia, Sergej Skripal in England, der Journalist Ján Kuciak in der Slowakei - ein Fass zum Überlaufen bringen. Sollen Mafiamethoden in der Politik salonfähig werden? Im Fall Khashoggi spielt jemand ausgerechnet jemand wie Recep Tayyip Erdogan den Menschenrechtler. Das ist absurd. Die richtige Antwort wären Ermittlungen des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag, mit Androhung von Haftbefehlen.“