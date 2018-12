„Gelbwesten“-Proteste: Macron kündigt in Rede Zugeständnisse an

Paris – Die Anhebung des Mindestlohns ist eine der Hauptforderungen der „Gelbwesten“-Protestbewegung.

Außerdem soll es bei Überstunden weder Steuern noch Sozialabgaben geben, sagte Macron in der 13-minütigen Rede, die im Vorfeld als die wichtigste seiner Amtszeit bezeichnet wurde.

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

In einer Fernsehansprache zur Krise um 20 Uhr würde er „konkrete“ und sofort wirkende Zusagen machen, um die Wut der Protestbewegung zu besänftigen, so die Regierung im Vorfeld.

Als möglich gelten eine Erhöhung des Rentenzuschusses für Bedürftige und eine Mobilitätsprämie für Pendler. Der Elysée-Palast sprach von einem „ernsten Moment“ für die Nation. In buchstäblich letzter Minute beriet Macron am Montag mit Vertretern von Gewerkschaften und Arbeitgebern sowie aus der Politik.

Rücktritt-Ankündigung ausgeschlossen

Als sicher gilt, dass der Präsident weder seinen Rücktritt ankündigt noch die Auflösung der Nationalversammlung und Neuwahlen zusagt, wie dies die „Gelbwesten“ und Parteien zur äußersten Linken wie Rechten fordern. Eine Anhebung des Mindestlohnes über den geplanten Inflations-Ausgleich hinaus hat die Regierung ebenfalls ausgeschlossen. Dies würde „Arbeitsplätze zerstören“, betonte Arbeitsministerin Muriel Pénicaud.

Die Unruhen waren vor vier Wochen ausgebrochen, als Hunderttausende aus Wut über die geplante Erhöhung der Ökosteuer auf die Straße gingen. - APA/AFP/Sebastien Salom-Gomis

Einhellige Meinung in Frankreich ist aber, dass er der Protestbewegung deutlich entgegenkommen muss, um eine weitere Eskalation der Krise zu verhindern. Die „Gelbwesten“ fordern unter anderem allgemeine Steuersenkungen, höhere Pensionen und Löhne sowie eine Wiedereinführung der Vermögensteuer. Deren Abschaffung zum Jahresbeginn hat ihm den Ruf eines „Präsidenten der Reichen“ eingebracht.

Zugeständnisse reichen Aktivisten nicht

Die vorherigen Zusagen reichten den Aktivisten nicht aus: Die Regierung wollte unter anderem die Anhebung der Ökosteuer auf Sprit im kommenden Jahr aussetzen und Strom- und Gaspreise stabil halten.

Macrons Sprecher Benjamin Griveaux räumte nach den Protesten vom Samstag ein, die Regierung habe das Bedürfnis der Franzosen unterschätzt, sich Gehör zu verschaffen. Die Demonstrationen in Paris und anderen Städten waren erneut in Gewalt umgeschlagen.

Landesweit beteiligten sich nach Angaben des Innenministeriums rund 136.000 Menschen an den Kundgebungen. Ihnen standen insgesamt 89.000 Sicherheitskräfte gegenüber, die diesmal deutlich härter eingriffen. Es gab fast 2000 vorläufige Festnahmen, davon knapp 1100 in Paris; in mehr als 1700 Fällen wurde anschließend eine längere Ingewahrsamnahme angeordnet.

Das Innenministerium wies Angaben von „Gelbwesten“ zurück, ihre Demonstrationsfreiheit sei massiv eingeschränkt worden. Es habe „keine präventiven Verhaftungen“ und exzessive Gewalt gegeben, erklärte Innen-Staatssekretär Laurent Nunez bei einem Besuch in Bordeaux, wo es massive Zusammenstöße mit der Polizei gab. Ein Aktivist, dem offenbar durch eine von den Sicherheitskräften geworfene Granate eine Hand zerfetzt wurde, will vor Gericht ziehen.

Kritik von Erdogan und Trump

Auch im Ausland wurde massive Kritik laut: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan warf westlichen Medien und Menschenrechtlern mit Blick auf die Proteste in Frankreich vor, sich „blind, taub und stumm“ zu stellen. Während der Gezi-Proteste in der Türkei 2013 hätten sie noch gegen das Vorgehen seiner Regierung protestiert, argumentierte er.

Die russische Regierung bezeichnete einen britischen Zeitungsbericht über eine mögliche Einmischung in die „Gelbwesten“-Proteste als „Verleumdung“. Kreml-Sprecher Dmitiri Peskow sagte: „Wir haben uns niemals in die inneren Angelegenheiten irgendeines Landes eingemischt und werden dies auch nicht tun.“ Laut der Londoner Zeitung „Times“ wurden auf Twitter hunderte Fake-Profile von Russland aus gespeist.

US-Präsident Donald Trump hatte Macron wegen der Proteste mehrfach auf Twitter geschmäht. Trumps früherer Chefstratege Steve Bannon sagte laut der Zeitung Le Monde bei einem Auftritt mit der französischen Rechtspopulistin Marine Le Pen in Brüssel: „Die Gelbwesten sind derselbe Typ Mensch, der Donald Trump gewählt und für den Brexit gestimmt hat.“

In Österreich solidarisiert sich die Sozialistische Jugend (SJ) mit den Protesten der Gelbwesten in Frankreich. „Genauso wie in Österreich durch die Schwarz-Blaue Regierung, wird in Frankreich Politik gegen die Interessen der arbeitenden Menschen gemacht. Wir unterstützen ihre Forderungen nach Beendigung von Obdachlosigkeit, höherem Mindestlohn, einem solidarischeren Pensionssystem, höhere Besteuerung von Großkonzernen, bessere Sozialleistungen, welche auch an die Inflation angepasst sind, Gleichstellung von ausländischen Arbeitern an französische, Beendigung von Steuergutschriften für Kapitaleinnahmen und Großunternehmen“, heißt es in einer auf Facebook verbreiteten Stellungnahme.

Die ÖVP kritisierte das. Generalsekretär Karl Nehammer zeigt sich erschüttert über die Solidarität der roten Jugendorganisation für die gewalttätigen Gelbwesten-Proteste in Frankreich: „Seit Tagen brennen in Frankreich Geschäfte und Autos, es herrscht eine massive Zerstörungswut und Ausnahmezustand in vielen Städten. Wenn sich die SPÖ-Jugend jetzt auf Social Media mit diesen Gewaltexzessen der Gelbwesten-Bewegung solidarisiert, toleriert sie damit auch bewusst Hunderte Verletzte und Zerstörungen in Milliardenhöhe. Das ist zutiefst bedenklich und deutlich abzulehnen“, hieß es in einer Aussendung am Montag. (APA/AFP)