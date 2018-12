Taliban mahnen USA: Niederlage wie einst der Sowjetunion droht

Kabul – Die radikalislamischen Taliban haben die USA gewarnt, sie würden dasselbe Schicksal in Afghanistan erleiden wie die Sowjetunion in den 1980er Jahren. In einer Botschaft zum 39. Jahrestags der sowjetischen Invasion am Hindukusch forderten die Taliban am Donnerstag einen vollständigen Abzug der US-Truppen aus Afghanistan.

Andernfalls drohe den USA eine „Demütigung“ wie damals der Sowjetunion, erklärte ihr Sprecher Sabiullah Mujahid. Zehn Jahre nach dem sowjetischen Einmarsch hatte Moskau 1989 seine Truppen sieglos aus Afghanistan abgezogen. Es folgte ein Bürgerkrieg, in dessen Verlauf die Taliban in Kabul an die Macht kamen. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in New York und Washington marschierten US-Streitkräfte in Afghanistan ein und vertrieben die Taliban von der Macht; seitdem kämpfen sie gegen die Regierung in Kabul und deren Verbündete.

Taliban-Sprecher Mujahid erklärte am Donnerstag weiter, die Beziehungen zwischen den USA und seiner Gruppierung sollten künftig auf „einwandfreien diplomatischen und wirtschaftlichen Prinzipien basieren“ und nicht auf Konflikten.

US-Präsident Donald Trump hatte kurz vor Weihnachten den Abzug von rund der Hälfte der 14.000 in Afghanistan stationierten US-Soldaten angekündigt. Zum Zeitpunkt der Ankündigung hielt sich der US-Gesandte für Afghanistan, Zalmay Khalilzad, zu Gesprächen mit Taliban-Vertretern in Abu Dhabi auf. Er will die Islamisten zu Verhandlungen mit der afghanischen Regierung bewegen. Es gibt Befürchtungen, dass ein Abzug von US-Truppen die Vermittlungsbemühungen unterminieren könnte.