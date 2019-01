Israels Luftangriffe: „Wollen Syrien nicht erobern“

Von Floo Weißmann

Tel Aviv, Damaskus, Wien — Israel hat in der Nacht auf Montag die bisher schwersten Luftangriffe in Syrien durchgeführt. Ziele waren nach offiziellen Angaben vor allem Einrichtungen der iranischen Al-Quds-Brigaden. Dabei handelt es sich um eine Eliteeinheit, die das syrische Regime von Bashar al-Assad unterstützt. Getroffen wurden aber auch Stellungen der syrischen Luftabwehr. Nach unterschiedlichen Angaben kamen insgesamt vier bis elf Personen ums Leben.

Israel hat seine Luftangriffe in Syrien in der Vergangenheit nicht kommentiert. Diesmal jedoch gab es umgehend offizielle Informationen. Demnach handelte es sich um einen Gegenschlag, der als Warnung dienen soll. Die Al-Kuds-Brigaden sollen am Sonntag aus der Gegend um Damaskus eine Rakete auf den von Israel besetzten Teil der Golanhöhen abgefeuert haben. „Wir werden solche aggressiven Akte nicht ignorieren", sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der sich in wenigen Wochen einer Wahl stellt.

In Syrien ist zuletzt eine neue Dynamik entstanden, die auch Israel vor Herausforderungen stellt. US-Präsident Donald Trump hat im Dezember überraschend den Abzug der amerikanischen Truppen angeordnet. Nach Ansicht von Kritikern überlässt er damit das Feld den Gegnern der USA und Israels. Die TT sprach darüber mit der israelischen Botschafterin in Wien, Talya Lador-Fresher.

Was bedeutet der Rückzug der US-Truppen für Israel?

Lador-Fresher: Am Ende des Tages werden wir wissen, wie wir uns selbst schützen, egal in welcher regionalen Situation auch immer wir uns wiederfinden. Die USA sind seit Jahren ein enger Verbündeter Israels und werden es auch bleiben. Natürlich ist die Zusammenarbeit einfacher, wenn ein Verbündeter nahe in der Region präsent ist.

Unsere größte Sorge ist der Iran. Der Iran hat wiederholt zur Zerstörung Israels aufgerufen, und wir glauben nicht, dass die Iraner das nur sagen. Wir haben große Bedenken gegenüber Programmen, die sie weiterführen, darunter jenes für ballistische Raketen. Es ist auch eine bekannte Strategie des Iran, eine „Brücke" von Teheran bis an die Mittelmeerküste zu errichten. Es besorgt uns, dass iranische Truppen in Syrien in unserer Nachbarschaft agieren.

Macht der Rückzug der USA es dem Iran einfacher, diese Brücke zu schlagen?

Lador-Fresher: Der Iran ist seit Jahren eine Sorge für alle in der Region und sein Appetit ist unersättlich. Wir unterscheiden jedoch zwischen dem Regime und der Zivilbevölkerung. Einerseits sehen wir Demonstrationen von sehr mutigen Männern und Frauen im Iran, die auf die Straße gehen, um Brot und Freiheit zu fordern. Andererseits wollen wir nicht, dass iranisches Geld und iranische Ressourcen in imperialistische Ideen des Mullah-Regimes gesteckt werden.

Was denkt man in Israel über die Wahrscheinlichkeit einer militärischen Konfrontation mit dem Iran? Es gibt ja schon laufend Zwischenfälle ...

Lador-Fresher: Das stimmt. Israel hat seine Aktivitäten lange Zeit nicht offiziell kommentiert, aber diese waren allgemein bekannt. Es ist auch allgemein bekannt, wo unsere roten Linien liegen. Keinesfalls ist unsere Absicht, in Syrien einzufallen oder Syrien zu erobern. Wir wollen nur unsere Grenzen schützen.

Der Bürgerkrieg in Syrien scheint zu Ende zu gehen. Offenbar hat das Regime mit Hilfe Russlands und des Iran gewonnen. Kann Israel damit umgehen?

Lador-Fresher: Wir haben schon in der Vergangenheit mit dem Assad-Regime gelebt. Wir hatten keinen Frieden mit Syrien, aber es gab seit 1974 einen stabilen Waffenstillstand. Österreich war übrigens Teil davon durch die Blauhelme in der Undof-Mission. Wir wussten jedenfalls, wie wir mit Assad umgehen müssen — mit dem Vater wie mit dem Sohn — und wie wir einen friedlichen Waffenstillstand am Golan erhalten.