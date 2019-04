Offensive auf Tripolis: Dutzende Tote, Tausende auf der Flucht

Tripolis – Seit Beginn der Kämpfe um die libysche Hauptstadt Tripolis sind mindestens 49 Menschen getötet worden. Das Gesundheitsministerium der international anerkannten Regierung erhöhte die Zahl der Opfer am Montag auf 35. Unterdessen forderten die UNO, die USA und die EU ein Ende der Kampfhandlungen.

Am Wochenende hatte ein Sprecher der Richtung Hauptstadt marschierenden Truppen von General Khalifa Haftar von 14 getöteten Soldaten gesprochen. Seit Donnerstag rücken die Truppen Haftars auf Tripolis vor.

Knapp 3000 Menschen bereits geflüchtet

Die Vereinten Nationen warnten vor einer Eskalation der Situation. Etwa 2800 Menschen seien bereits vor den neuerlichen Kämpfen im Süden der Hauptstadt geflohen, teilte die UNO am Montag mit.

Die UNO pochte auch auf die Durchführung der seit langem geplante Libyen-Konferenz. Dort soll ein Plan zur Vorbereitung von Wahlen in dem seit dem Sturz von Machthaber Muammar al-Gaddafi 2011 zerrissenen Land verabredet werden. Die Konferenz ist für den 14. bis 16. April in der Stadt Ghadames angesetzt.

USA und EU fordern sofortige Gespräche

Die USA forderten unterdessen ein sofortiges Ende der Kämpfe. Man verurteile die Militäroffensive der Truppen des abtrünnigen Generals, erklärte Außenminister Mike Pompeo. Der Vormarsch müsse unmittelbar beendet und Gespräche aufgenommen werden.

Die EU forderte ihrerseits ein Ende der Militäraktionen in Libyen und die Umsetzung eines humanitären Waffenstillstands. Die Situation in Libyen sei „zunehmend beunruhigend“, betonte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Montag in Luxemburg vor den Beratungen der EU-Außenminister. Die Europäer seien geeint und wollten eine militärische Eskalation vermeiden. Die Europäische Union verlange eine Rückkehr an den Verhandlungstisch.

Kneissl über Haftar: „Totgesagte leben länger“

Für Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) zeigt die Offensive des abtrünnigen libyschen Generals Khalifa Haftar auf Tripolis, dass dieser keineswegs abzuschreiben sei. „Totgesagte leben länger“, so Kneissl am Montag.

Haftars Truppen, die bereits seit längerem den Osten des Landes beherrschen, hatten am Freitag nach eigenen Angaben die südlichen Außenbezirke von Tripolis erreicht und die Kontrolle über den früheren internationalen Flughafen übernommen. Die international anerkannte Regierung Libyens hat eine Gegenoffensive namens „Vulkan der Wut“ zur Verteidigung der Hauptstadt eingeleitet.

General kontrolliert bereits weite Teile des Landes

Tripolis ist der Sitz der international anerkannten, aber in dem zerrissenen, von Milizen beherrschten Land weitgehend machtlosen „Regierung der nationalen Einheit“ (GNA) von Ministerpräsident Fayez al-Sarraj. Das libysche Parlament hat seinen Sitz seit Ausbruch des Bürgerkrieges im Jahr 2014 im ostlibyschen Tobruk. Es ist mit General Haftar verbunden und erkennt Sarrajs Regierung nicht an. Der General, der seit Jahren einen Krieg gegen islamistische Milizen führt, kontrolliert mit seiner Armee mittlerweile die größten Gebiete im Osten und Süden Libyens.

Das ölreiche Libyen ist ein wichtiges Transitland für Flüchtlinge, die Europa erreichen wollen. Gegner Haftars werfen dem 75-Jährigen vor, er wolle sich als neuer Diktator in Libyen etablieren. (APA/dpa/Reuters)