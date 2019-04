Prozess im Fall Zirngast vertagt, Ausreisesperre bleibt bestehen

Ankara – Die Ausreisesperre gegen den in der Türkei wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer Terrororganisation angeklagten österreichischen Studenten und freien Journalisten Max Zirngast bleibt bestehen. Sein Prozess wurde auf September vertagt, entschied am ersten Prozesstag das Gericht in Ankara.

Der nächste Gerichtstermin finde voraussichtlich am 11. September statt, dem Jahrestag von Zirngasts Festnahme, teilte die Solidaritätskampagne #FreeMaxZirngast Donnerstagmittag nach Ende der Anhörung auf Twitter mit. Die Meldepflicht für Zirngast ist demnach aufgehoben.

Der 1989 geborene Steirer und die mitangeklagten türkischen Aktivisten Hatice Göz und Mithatcan Türetken hatten sich seit ihrer Enthaftung am 24. Dezember einmal pro Woche bei der Polizei melden müssen. (APA)