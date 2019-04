Libyien: Mehr als 200 Tote, UN-Sicherheitsrat uneinig

Tripolis – Seit dem Ausbruch der Kämpfe um die libysche Hauptstadt Tripolis vor rund zwei Wochen sind mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO erklärte am Donnerstag über Twitter, zudem seien mehr als 900 Menschen verwundet worden. Deutschland hat wegen der Gewalteskalation für den Nachmittag (Ortszeit) eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrates einberufen.

In Libyen konkurrieren zwei Regierungen und zahlreiche Milizen um die Macht. Truppen des einflussreichen Generals Khalifa Haftar hatten Anfang April einen Angriff auf Tripolis begonnen, wo die international anerkannte Regierung von Fayez al-Sarraj sitzt. Haftar hat seinen Einfluss bereits auf große Teile des Landes ausgedehnt. Jetzt will er auch Tripolis unter Kontrolle bringen.

Der 75 Jahre alte Haftar erhält Unterstützung von Ägypten, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Frankreich und Russland. Seine Anhänger wiederum werfen ihren Gegnern vor, Hilfe aus der Türkei und Katar zu bekommen.

Haftar gerät im Süden des Landes unter Druck

Behördenvertretern zufolge geriet Haftar im Süden Libyens unter Druck, nachdem er einen Großteil seiner Kräfte in den Norden verlegt hatte. Bewaffnete Kräfte griffen die Luftwaffenbasis Tamanhint in der Nähe von Sabha an. Die Identität der Angreifer war zunächst unklar.

Nach Schätzungen der Internationalen Organisation ‎für Migration (IOM) haben die Kämpfe rund 25.000 Menschen vertrieben. Im Chaos nach dem Sturz von Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 hat sich Libyen zu einem der wichtigsten Transitländer für Flüchtlinge auf dem Weg über das Mittelmeer nach Europa entwickelt.

UN-Sicherheitsrat tagt

Der Sicherheitsrat hatte sich vor rund zwei Wochen „zutiefst besorgt“ über die Entwicklung in Libyen gezeigt, wie es in einer vor Journalisten verlesenen Erklärung hieß. Darin rief er Haftar auf, den Vormarsch seiner Truppen auf Tripolis zu stoppen. Auf eine Resolution mit dieser Forderung konnte sich der Rat bis dato jedoch nicht einigen.

Auch der UN-Sondergesandte Ghassan Salame forderte in dieser Woche ein unverzügliches Ende der Gewalt, nachdem zuvor Raketen ein Wohngebiet im Südwesten der Hauptstadt getroffen hatten. Alle Appelle dieser Art verhallten allerdings bisher ungehört. (APA/dpa/Reuters)