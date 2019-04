Machtkampf in Venezuela: Guaidó nun von Militärs unterstützt

Caracas – In Venezuela hat Oppositionsführer Juan Guaido die Schlussphase in dem seit Monaten tobenden Machtkampf mit Präsident Nicolas Maduro ausgerufen und offenbar zumindest Teile des Militärs auf seine Seite gezogen.

Das Ende der Unterdrückung durch Maduro habe begonnen, sagte der selbst ernannte Interimspräsident in einem Video, das am Dienstag auf seinem Twitter-Konto veröffentlicht wurde. Dabei war er in Begleitung von Männern in Militäruniform und dem Oppositionspolitiker Leopoldo Lopez zu sehen, der eigentlich unter Hausarrest steht. „Militärs haben mich auf Anweisung von Präsident Guaidó befreit“, schrieb López am Dienstag auf Twitter. Guaido deutete an, er werde aus den Reihen des Militärs unterstützt.

„Die nationalen Streitkräfte haben die richtige Entscheidung getroffen, und sie zählen auf die Unterstützung des venezolanischen Volkes“, sagte Guaido, der sich nach eigenen Worten beim Luftwaffenstützpunkt La Carlota bei Caracas befand. Dort wurde er von einem Reuters-Reporter gesehen. Maduros Regierung teilte mit, sie sei mit einer kleiner Gruppe „militärischer Verräter“ konfrontiert. Diese wolle einen Putsch vorantreiben, teilte Informationsminister Jorge Rodriguez über Twitter mit.

Für Mittwoch hat Guaido die größten Proteste in der Geschichte des Landes angekündigt. Maduro bezeichnet Guaido als Marionette in einem von den USA gesteuerten Umsturzversuch. (APA/reuters/AFP)