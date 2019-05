Venezolanischer General ruft Militär zum Aufstand gegen Maduro auf

Caracas – In Venezuela hat sich offenbar erneut ein ranghoher Militärvertreter von Präsident Nicolas Maduro abgewandt. General Ramon Rangel rief in einem am Sonntag auf YouTube veröffentlichten Video die Streitkräfte des lateinamerikanischen Lands zum Aufstand gegen Maduro auf.

„Wir müssen einen Weg finden, um die Angst loszuwerden, auf die Straßen zu gehen, zu protestieren und eine militärische Einheit anzustreben, um dieses politische System zu ändern. Es ist an der Zeit, sich zu erheben.“ Die venezolanische Regierung werde von der „kommunistischen Diktatur“ in Kuba kontrolliert, einem der engsten Verbündeten Maduros.

Keine explizite Unterstützung für Guáido

Rangel sagte, er sei ein General der Luftwaffe. In dem Video tritt er in einem Anzug auf. In der Hand hält er eine Ausgabe der Verfassung. Luftwaffen-Kommandant Pedro Juliac stellte auf Twitter ein Bild von Rangel, über das „Verräter des venezolanischen Volks und der Revolution“ geschrieben steht. Aus dem Umfeld des Militärs war zu vernehmen, Rangel sei ein Offizier gewesen, der im April nach Kolumbien geflohen sei. Das Informationsministerium reagierte zunächst nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme. Auch Rangel war nicht zu erreichen.

Maduro liefert sich seit Monaten einen Machtkampf mit Oppositionschef Juan Guaidó, der sich selbst zum Übergangspräsidenten ausgerufen hat und der von zahlreichen Ländern anerkannt wird. Dem Militär kommt in dem Konflikt eine zentrale Rolle zu. Guaidó hat zum Putsch aufgerufen, doch bisher sind nur wenige hochrangige Soldaten zu ihm übergelaufen. Explizite Unterstützung für Guaidó äußerte Rangel nicht. (APA/Reuters)