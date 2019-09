Nach Drohnenangriff: Israel beschießt erneut Hamas-Ziele

Nach einem Drohnenangriff aus dem Gazastreifen hat Israels Armee in der Nacht zum Sonntag erneut Ziele in dem Palästinensergebiet am Mittelmeer beschossen. Die Drohne sei am Samstag in den israelischen Luftraum eingedrungen und habe einen Sprengsatz auf ein Militärfahrzeug abgeworfen, teilte die Armee mit. Daraufhin hätten israelische Kampfjets mehrere militärische Ziele der im Gazastreifen herrschenden Hamas angegriffen, darunter Ausrüstung der Marine. Es gab auf beiden Seiten keine Berichte über Opfer.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Ein führendes Hamas-Mitglied schrieb nach dem Drohnenangriff auf Twitter: „Gestern habt ihr unsere Kinder in Gaza getötet, und heute reagieren unsere Helden.“

Am Freitag waren bei Zusammenstößen mit israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze nach palästinensischen Angaben zwei Jugendliche erschossen worden. Die beiden Palästinenser seien 17 und 14 Jahre alt gewesen, teilte das Gesundheitsministerium mit. Zudem seien mindestens 76 Palästinenser verletzt worden, davon 46 durch scharfe Munition.

Militante Palästinenser feuerten anschließend fünf Raketen ins israelische Grenzgebiet, Israels Armee griff daraufhin mehrere Hamas-Stützpunkte an.

Seit Ende März 2018 sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums bei Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten 310 Palästinenser getötet und Tausende weitere verletzt worden.

Die Palästinenser verlangen unter anderem eine Aufhebung der Blockade, die Israel und Ägypten über den Gazastreifen verhängt haben. Außerdem fordern sie eine Rückkehr palästinensischer Flüchtlinge ins heutige Israel.

Die im Gazastreifen herrschende Hamas wird von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Sie hatte 2007 gewaltsam die Kontrolle im Gazastreifen übernommen. (dpa)