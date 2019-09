Historiker Moshe Zimmermann: Kein Platz mehr für die Palästinenser

Worum geht es bei dieser Wahl in Israel?

Moshe Zimmermannn: Es geht wie immer um alles. Aber die Wahl ist schon weitgehend entschieden. Es gewinnt wieder der rechte Block. Die einzigen offenen Fragen sind, ob dieser Block auch nach den Wahlen von Premierminister Benjamin Netanjahu geführt wird und ob wieder nur Rechtspopulisten und Orthodoxe in der Regierung sitzen — oder ob auch die Partei Blau-Weiß hinzukommt, die sich eher Mitte-rechts positioniert.

Wie hat sich Israel in der Ära Netanjahu verändert?

Zimmermann: Israel ist radikaler geworden, was etwa die Rolle von Religion in Militär und Politik betrifft. Israel hat es auch geschafft, die arabische Minderheit ein Stück weiter zu diskriminieren.

Wie schätzen Sie die Ankündigung Netanjahus ein, Teile des Westjordanlands zu annektieren?

Zimmermann: Netanjahu hat gerade in einem Interview gesagt: Meine Taktik war abzuwarten. Als Barack Obama noch Präsident der USA war, mussten wir uns gegen Forderungen wehren, Gebiete (an die Palästinenser) abzugeben. Mit US-Präsident Donald Trump befinden wir uns jetzt in einer neuen Phase, in der wir den Anschluss von Gebieten an Israel verlangen. Das zeigt, dass Netanjahu das schon lange geplant hatte. Und er gibt es jetzt während des Wahlkampfs bekannt.

Gibt es noch ein Zurück zum Friedensprozess?

Zimmermann: Die Hamas im Gazastreifen wird mit Israel nicht über Frieden verhandeln. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas in Ramallah wäre vielleicht dazu bereit, aber mit ihm will die israelische Politik nicht verhandeln. Deshalb sind Verhandlungen unrealistisch.

Was wird stattdessen passieren?

Zimmermann: Das Gleiche, das bisher passiert ist — die schleichende Annexion des Westjordanlands durch die Ausdehnung der jüdischen Siedlungen. Am Ende stehen vollendete Tatsachen. Für einen Palästinenserstaat gibt es dann keinen Platz mehr.

Was passiert dann mit den Palästinensern?

Zimmermann: Diejenigen, die zumindest Teile des Westjordanlands annektieren wollen, sind nicht bereit, dort lebende Palästinenser als gleichberechtigte Bürger zu akzeptieren. Sie stellen sich vor, dass die Palästinenser weggehen oder sich als Bürger zweiter Klasse anpassen. Die Radikaleren sagen ganz offen, dass die Palästinenser hier nichts zu suchen haben.

Netanjahu wird doch zugutegehalten, dass er für mehr Sicherheit gesorgt hat. Stimmen Sie zu?

Zimmermann: Sicherheit meint nicht allein, dass man akut nicht gefährdet ist, sondern auch langfristig. Und ich bin nicht sicher, dass das für den durchschnittlichen Israeli heute zutrifft. Wenn die Hisbollah im Norden einen Krieg anfängt, dann wird sich zeigen, dass die Sicherheit nur eine Illusion ist.

Wo sehen Sie Israel in zehn bis 15 Jahren?

Zimmermann: Ich bin Pessimist. Eine schwache Linke kann eine immer stärkere Rechte nicht davon abhalten, ihre „Ganz-Israel-Politik" zu betreiben. In zehn Jahren wird es wahrscheinlich noch schlimmer sein als heute — genauso, wie es heute schlimmer ist als noch vor zehn Jahren.

Das Gespräch führte Floo Weißmann