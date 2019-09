Frankreich hilft bei Ermittlungen in Saudi-Arabien, Pompeo in Riad

Paris, Riad – Frankreich unterstützt in Saudi-Arabien mit eigenen Experten die Ermittlungen nach den Urhebern der Angriffe auf Öl-Anlagen. Auf eine Anfrage aus Riad hin würden Fachleute in das Königreich entsandt, um die Hintergründe aufzuklären, teilte das Präsidialamt in Paris am Mittwoch mit. Sie sollten dabei helfen herauszufinden, wer hinter den Angriffen stecke und wie genau sie ausgeführt worden seien.

Die Angriffe auf die größte Raffinerie in Saudi-Arabien legten große Teile der Öl-Produktion des Landes lahm. Sie schürten die Furcht vor einem neuen Krieg in der Golf-Region und ließen die Ölpreise steigen.

Die USA vermuten einem Insider zufolge den Ausgangspunkt für die Angriffe auf saudische Öl-Anlagen im Südwesten des Iran. Die Regierung in Teheran hat Vorwürfe zurückgewiesen, hinter dem Angriff zu stecken. Ein US-Regierungsvertreter erklärte, die USA verfügten über gesicherte Erkenntnisse für die Verantwortung des Iran für die Angriffe.

Beide Staaten liegen auch wegen des iranischen Atomprogramms im Clinch. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte sich hier zuletzt verstärkt um eine Vermittlung bemüht. Bekannt zu den Angriffen hatten sich die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen aus dem Jemen. In dem Bürgerkriegsland liefern sich die Erzrivalen Saudi-Arabien und Iran einen Stellvertreterkrieg.

Saudi-Arabien will Ölproduktion rasch wiederherstellen

Nach dem Angriff soll die Ölproduktion Saudi-Arabiens bereits bis Ende September wieder komplett hergestellt werden. Der saudi-arabische Energieminister Prinz Abdulaziz bin Salman sagte am Dienstag, dass das Land seine Rolle als sicherer Versorger der globalen Ölmärkte behalten werde.

Ende September wolle Saudi-Arabien eine Kapazität von elf Millionen Barrel Öl (1,29 Mrd. l) pro Tag erreichen und bis Ende November zwölf Millionen. Auch die Methan- und Erdgasproduktion werde zum Monatsende wieder auf dem normalen Niveau liegen. Zuvor hatten Insider davon gesprochen, dass es Monate dauern könnte, bis die Förderung wiederhergestellt werde.

Der weltgrößte Erdölexporteur müsse nun strenge Maßnahmen ergreifen, um weitere Angriffe zu verhindern, fügte der Minister hinzu. Die Öl-Versorgung der Kunden laufe wieder auf vollen Touren, da das Land auf Lagerbestände zurückgegriffen habe. Die Reparaturarbeiten an den Anlagen seien nicht so umfangreich wie ursprünglich erwartet.

Trump greift derzeit doch nicht auf Reserven zurück

US-Präsident Donald Trump erklärte, er denke, dass eine Freigabe der strategischen amerikanischen Erdöl-Reserven nicht nötig sei. Er sei bereit, zur Stützung der Märkte die Reserven anzuzapfen, sehe derzeit aber keinen Grund, da die Ölpreise nicht stark gestiegen seien.

US-Außenminister Mike Pompeo wird am Mittwoch in Saudi-Arabien erwartet. Pompeo sei auf dem Weg in das Königreich, um dort über die Reaktion auf die Luftangriffe zu beraten, sagte Vizepräsident Mike Pence am Dienstag in Washington.

Saudi-Arabien hat nach eigenen Angaben keine Erkenntnisse darüber, wer hinter den Luftangriffen auf seine Ölanlagen steht. Sein Land kenne die Drahtzieher nicht, sagte der saudiarabische Energieminister, Prinz Abdulaziz bin Salman, am Dienstagabend vor Journalisten in Jeddah. (TT.com, APA, AFP, dpa)