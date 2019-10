Zwei Tote am Rande von Protesten in Haiti: Mutmaßlicher Angreifer gelyncht

Port-au-Prince – Am Rande von Demonstrationen in Haiti sind zwei Menschen getötet worden. In der Hauptstadt Port-au-Prince wurde am Sonntag zunächst ein Mensch erschossen, wie die Polizei mitteilte. Der Angreifer wurde daraufhin von aufgebrachten Demonstranten zu Tode geprügelt und in Brand gesetzt, wie Fernsehbilder zeigten.

Später legten Protestierer in mehreren Geschäften Feuer und zündeten vor der kanadischen Botschaft Autoreifen an. In Port-au-Prince gab es am Sonntag gleich mehrere Demonstrationen: Während Polizisten für höhere Gehälter auf die Straße gingen, forderten Regierungsgegner den Rücktritt von Staatschef Jovenel Moise.

Die Lage in Haiti ist seit Monaten höchst angespannt, immer wieder kommt es zu Protesten. Der Regierung des verarmten Karibik-Staates werden zahlreiche Korruptionsaffären angelastet, während ein Großteil der Bevölkerung kaum genug zum Überleben hat. Engpässe in der Versorgung mit Benzin sorgten für weitere Wut. (APA/AFP)