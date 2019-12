Spannung vor Ukraine-Gipfel: Gelingt endlich der Durchbruch?

Kiew – Vor dem Ukraine-Gipfel im sogenannten Normandie-Format in Paris hat der deutsche Außenminister Heiko Maas Russland zu einem stärkeren Entgegenkommen aufgefordert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj habe den Mut bewiesen, mit Blick auf eine Entschärfung des Konflikts in der Ost-Ukraine „erste Schritte zu tun“, sagte Maas der Bild am Sonntag.

Nun müsse auch Russland die Bereitschaft zu weitergehenden Schritten zeigen. Maas betonte, dass Selenskyj „innenpolitische Risiken“ in Kauf genommen hätte, um den Konflikt zu entschärfen. Die Freilassung von Gefangenen und der Teilabzug ukrainischer Truppen aus dem Konfliktgebiet habe neue Bewegung in die Bemühungen um eine Beilegung der Krise gebracht. Jetzt müsse Russland zeigen, dass weitergehende Absprachen möglich seien.

Bei dem Ukraine-Gipfel, der am Montag in Paris beginnt, müssten Frankreich und Deutschland entsprechend auf Moskau einwirken, sagte Maas.

Andreas Pfeifer (ORF) zum Ukraine-Gipfel

Putin und Selenskyj treffen sich erstmals

Auf dem Vierer-Gipfel, an dem auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel teilnimmt, lasten hohe Erwartungen: Erstmals treffen Kreml-Chef Wladimir Putin und der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj aufeinander. Der Gastgeber, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, verspricht sich von dem Treffen wichtige Impulse für den Friedensprozess für die Ost-Ukraine.

Überschattet wird der Gipfel von der diplomatischen Krise zwischen Deutschland und Russland nach der Ausweisung zweier russischer Diplomaten im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Auftragsmord an einem Georgier. „Trotz der schwerwiegenden Fragen, die wir zwischen Berlin und Moskau gerade zu besprechen haben – am Montag geht es vor allem darum, dass das fast alltägliche Blutvergießen auf europäischem Boden endlich gestoppt wird“, sagte Maas dazu.

In dem Konflikt zwischen ukrainischen Truppen und prorussischen Rebellen in der Ost-Ukraine wurden seit 2014 rund 13.000 Menschen getötet. Die Regierung in Kiew und der Westen werfen Russland vor, die Separatisten finanziell und durch Waffenlieferungen zu unterstützen.

Schallenberg optimistisch

Zum ersten Mal seit langem gebe es ein „gewisses Momentum“ im Ukraine-Konflikt, sagte indes Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg am Montag vor dem EU-Außenministerrat in Brüssel. „Der Präsident Selenskyj (Wolodymyr, Anm.) hat Mut bewiesen, indem er unilateral Schritte gesetzt hat“, so seine Einschätzung.

Schallenberg hofft vor dem Ukraine-Gipfel in Paris, dass es jetzt zu einer „entsprechenden Reaktion“ auch von russischer Seite kommt. Dass nun der erste Gipfel seit 2016 stattfinde, sei ein „ermutigendes Signal“. Der Minister warnte aber vor einer zu hohen Erwartungshaltung.

Zu den jüngsten Spannungen zwischen Griechenland und der Türkei um ein Abkommen zwischen Ankara und Libyen über Seegrenzen im Mittelmeer – der EU-Außenrat will auch darüber diskutieren – zeigte sich Schallenberg erstaunt. „Es ist ein bisschen verwunderlich, dass die beiden (Türkei und Libyen, Anm.) das Mittelmeer unter sich aufteilen“, kommentierte Außenminister Alexander Schallenberg im Vorfeld. (APA, AFP)