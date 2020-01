Iran sieht sich dem Wiener Atomabkommen nicht mehr verpflichtet

Teheran – Der Iran sieht sich dem Wiener Atomabkommen von 2015 künftig nicht mehr verpflichtet. Das gab die iranische Regierung nach Angaben der Nachrichtenagentur Irna am Sonntagabend in einer Presseerklärung bekannt. Damit werde der Iran nun sein Atomprogramm unbegrenzt weiterführen und auch Uran unlimitiert anreichern.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Abbas Mousavi, hatte zuvor für Sonntagabend eine wichtige Sitzung angekündigt, bei der über das weitere Schicksal des Wiener Atomabkommens beraten werden sollte.

Das Treffen sei im Lichte der „Ermordung von Generalleutnanant Qassem Soleimani...durch US-Terroristen“ einberufen worden, teilte Mousvi laut iranischen Medienberichten bei einer Pressekonferenz mit. Es seien bereits Entscheidungen über die Umsetzung der fünften Stufe zur Reduzierung der im Atomabkommen festgelegten Verpflichtungen des Iran getroffen worden, betonte der Sprecher.

Die USA hatten das Atomabkommens von 2015 zwischen dem Iran und den fünf UNO-Vetomächten - China, Frankreich, Großbritannien, Russland und USA – sowie Deutschland im Mai 2018 aufgekündigt. Daraufhin setzte Teheran schrittweise seine Verpflichtungen aus.

Politologe Mangott kritisiert Angebot von Iran-Gipfel in Wien als „PR-Gag“

Der Innsbrucker Politologe Gerhard Mangott hat indes das Angebot des künftigen Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP) für Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in Wien als „PR-Gag“ kritisiert. „Das Vermittlungsangebot ist ein PR-Gag und nicht wirklich ernst gemeint“, schrieb Mangott am Sonntag auf Twitter.

Er argumentierte: „Das geht nicht zusammen: Kurz äußert Verständnis für das US-Attentat auf Soleimani und schlägt gleichzeitig Österreich als Vermittler zwischen beiden Seiten vor. Ein potenzieller Vermittler sollte sich öffentlicher Parteinahme enthalten.“

ÖVP-Obmann Kurz hatte im Interview mit der „Bild am Sonntag“ in der Krise nach dem US-Vorgehen gegen den iranischen Kommandanten Qassem Soleimani erklärt, dass „die Tötung des Generals eine Reaktion auf das iranische Vorgehen und iranische Verhalten in der Zeit davor“ gewesen sei. „Es gab immer wieder Anschläge auf US-Diplomaten und US-Einrichtungen.“

Kurz hatte weiters betont, dass Wien „selbstverständlich als Standort für mögliche Verhandlungen zur Verfügung“ stünde, „wenn der Iran und die USA wieder Gespräche führen wollen. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht bei den Verhandlungen zum Atomabkommen und glauben daran, dass Diplomatie auch in dieser Situation der einzig richtige Weg ist, um eine weitere Eskalation zu vermeiden.“

Im „Kurier“ (Sonntag-Ausgabe) erklärte Kurz ebenfalls, dass Österreich als Austragungsort für Gespräche zur Verfügung stehe. „Ich sehe unmittelbar leider eher eine Zuspitzung als die Suche nach Gesprächen und hoffe, dass es gelingt, das Ruder wieder herumzureißen.“

Außenamt: Reisewarnung für Irak, Sicherheitsrisiko im Iran

Angesichts der angespannten Lage in der Region hat das Außenministerium in Wien eine Reisewarnung (Sicherheitsstufe 6) für den ganzen Irak ausgesprochen. Für den Iran gilt Sicherheitsstufe drei (hohes Risiko) in einigen Grenzgebieten, Sicherheitsstufe 2 (Erhöhtes Sicherheitsrisiko) für den Rest der Islamischen Republik.

Im Irak halten sich etwa 200 Österreicher, meist mit familiären Bindungen, vornehmlich im nordirakischen Kurdengebiet auf, teilte Außenamtssprecher Peter Guschelbauer der APA mit. Im Iran gebe es derzeit schätzungsweise 300 österreichische Staatsbürger, darunter nur ganz wenige Reisende.

Österreichische Botschaft in Bagdad geschlossen

Die Österreichische Botschaft in Bagdad ist aus Sicherheitsgründen geschlossen. Die konsularischen Aufgaben für den Amtsbereich Irak werden von der Botschaft in Amman wahrgenommen. Konsularische Hilfeleistung für in Not geratene Österreicher im Irak kann somit nicht gewährleistet werden, heißt es auf der Homepage des Ministeriums.

Vertretungsbehörden in den Nachbarstaaten (Jordanien, Türkei, Iran, Saudi Arabien und Kuwait) können Österreichern erst ab der Überquerung des jeweiligen Grenzübergangs Hilfestellung leisten.

Die Reisewarnung gilt auch für die irakischen Kudengebiete, wo die Sicherheitssituation vergleichsweise besser erscheint als in anderen Teilen des Irak. Allerdings kommt es auch dort immer wieder zu militärischen Zusammenstößen.

Bezüglich des Iran rät das Außenministerium von nicht unbedingt notwendigen Reisen in die Grenzregionen Sistan-Beluchistan, Kurdistan und Khuzestan grundsätzlich ab – aufgrund von Entführungsfällen, Selbstmordanschlägen und Bombenexplosionen. Gleiches gilt für die Provinz Hormozgan, insbesondere die Küstengebiete.

Im Rest des Landes besteht ein erhöhtes Sicherheitsrisiko. Größere Menschenansammlungen mit Großaufgeboten von Sicherheitskräften und daraus resultierenden kritischen Situationen können nicht ausgeschlossen und sollten daher gemieden, Foto- und Filmaufnahmen auf jeden Fall unterlassen werden. Unterstützungsmöglichkeiten für Personen, die neben der österreichischen auch die iranische Staatsangehörigkeit besitzen, sind in Haftfällen stark eingeschränkt. (APA)