Christoph Walser zum Tiroler Wirtschaftskammer-Präsidenten gewählt

Eine Novität erlebten am Dienstagabend die Mitglieder der Landesgruppenhauptversammlung des Wirtschaftsbundes in der Völser Blaike. Erstmals in der Geschichte des VP-Wirtschaftsflügels wurde dessen mandatsmäßiges Recht auf Vorschlag des neuen Kammerpräsidenten mit einer demokratischen Wahl entschieden. Wie berichtet, ging dieser „Wunsch" auf den bündischen Obmann Franz Hörl zurück. Wobei das mit der Wahl so eine Sache ist. Zum Auswählen gab es nämlich für die Wirtschaftsbündler — streng genommen — nichts.

Denn mit dem Thaurer Bürgermeister und Bezirksstellenobmann Christoph Walser stellte sich nur ein Kandidat der internen Wahl. Walser wurde letztlich von 97 Prozent der Delegierten zum neuen Kammerpräsidenten gewählt. Die formale Übergabe durch den noch amtierenden Kammerpräsidenten Jürgen Bodenseer an seinen Nachfolger Walser wird beim Wirtschaftsparlament am 14. November erfolgen.

Walser wird vorerst bis zur nächsten regulären Kammerwahl im Jahre 2020 in Amt und Würden sein. Sein Team hat er ebenfalls bereits fix in der Tasche. Manfred Pletzer und Barbara Thaler sollen seine Stellvertreter werden, Evelyn Geiger-Anker bleibt Kammerdirektorin.



Turbulenzen um MCI-Baustopp

Turbulent geht es rund um den gestoppten Neubau des Management Center Innsbruck zu. Hinter den Kulissen wird heftig gekurbelt, damit das Projekt kein Ladenhüter wird. Die SPÖ, die nach wie vor hinter dem Neubau steht, fordert ein Machtwort im Land und endlich Klarheit. „Die aktuelle Diskussion ist durch eine Fehlkalkulation der Landesregierung gestartet worden", schreibt SPÖ-Vizechef LA Georg Dornauer der schwarz-grünen Landeskoalition ins Stammbuch. Indexieren sollte man im Landhaus können, spielt er auf die ursprünglich zu geringe Kostenschätzung von 80 Millionen Euro an.



Für Liste Fritz-Klubchefin Andrea Haselwanter-Schneider kann es nicht sein, dass sich LR Hannes Tratter, Bürgermeister Georg Willi, Vize-BM Franz Gruber und Vize-BM Christine Oppitz-Plörer nur damit beschäftigen, wer die Schuld an der Misere trägt. Sie fordert eine rasche Lösung zugunsten einer notwendigen Bildungseinrichtung.



Druck auf Blanik steigt

In der Tiroler SPÖ steigt der Druck auf Parteichefin Elisabeth Blanik, für die Tiroler EU-Kandidatin Theresa ­Muigg (34) zumindest Platz sechs auf der SPÖ-Bundesliste herauszuverhandeln. Das Grummeln über die Ostlastigkeit in der Partei nimmt unüberhörbar zu. (mami, pn)