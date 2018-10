Strukturplan Pflege wird nachgebessert

Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Zwei Wochen hat die Stadt Innsbruck Zeit, den ihr vom Land gestern vorgelegten und besprochenen Zwischenbericht zum Strukturplan Pflege 2012–2022 zu sichten und sich darüber ein Urteil zu bilden. Dann werden die darin enthaltenden Zahlen in den tirolweiten Evaluierungsbericht eingearbeitet. Ausständig sind nur noch die Bezirke Innsbruck-Land und Reutte. Ende November sollen die Nachjustierungen im Strukturplan schließlich gesamtheitlich beschlossen werden. Das berichtete gestern Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (VP) zusammen mit der Vorständin der Sozialabteilung im Land, Kathrin Eberle, bei einer Pressekonferenz.

Auf Basis der ersten Rückmeldungen aus den Bezirken, so Tilg, sei man auf einem guten Weg. Das Konzept „ambulant vor stationär“ sei bis dato aufgegangen. Das Land halte deshalb auch an seinen Ausbauplänen – in Summe 1218 neue Pflege(heim)plätz­e – fest. 700 seien bereits gebaut, 500 weitere noch offen. Dennoch müsse man auch in einigen Bereichen nachjustieren. Speziell die Bereiche Kurzzeit- wie Tagespflege, das betreute Wohnen, aber auch die mobilen Pflegestrukturen seien über Plan auszubauen. Tilg geht davon aus, dass das Land in all den genannten Teilgebieten den Anforderungskatalog um gut 30 Prozent nach oben schrauben müsse, um letztlich auch den Bedarf in der Zukunft zeitgemäß decken zu können: „Das sind die großen Linien.“

Was die Finanzierung des adaptierten Pflegestrukturplans betrifft, so rechnet Tilg damit, dass man mit den bis 2022 geplanten Mitteln das Auslangen finden werde. Die nachzubessernden Bereiche seien nicht die kosten­intensivsten, hieß es gestern.

Die Landeshauptstadt Innsbruck hat in den vergangenen Jahren eine großangelegte Ausbauoffensive im Heimbereich gestartet. So wurde nicht nur ein neues Heim im Olympischen Dorf aus dem Boden gestampft, auch das Pradler Heim wurde saniert und ausgebaut. Vize-BM Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck) sieht die Gesellschaft im Bereich Pflege aber ungeachtet des Infrastrukturausbaus nach wie vor „absolut gefordert“. Das kann ihr städtischer Amtskollege Franz Gruber (VP) nur vollinhaltlich unterstreichen: „Wir haben der Bevölkerung eine Pflegegarantie gegeben. Diese gilt es jetzt sicherzustellen.“

In Innsbruck sind bis 2022 noch 50 Langzeitpflege-, 39 Kurzzeitpflege-, 30 Übergangspflege- und 49 Tagespflege­plätze zu schaffen. Die Leistungsstunden der Mobilen Dienste sind von derzeit rund 190.000 h/Jahr um weitere 102.000 Stunden zu steigern.

Tirolweit gibt es in Tirol mit Stand August 6748 Wohn- und Pflegeplätze im Heimbereich.