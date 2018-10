Bachmeier neuer Caritas-Chef in München

Von den Tiroler Sozialen Diensten/TSD zur Caritas in München: Im September hat dies das Land Tirol von Geschäftsführer Harald Bachmeier (50) bekannt gegeben, zwischenzeitlich wird über die Abfindung verhandelt. Am Dienstag präsentierte die Caritas München jetzt Bachmeier als ihren neuen Geschäftsführer ab 1. Jänner 2019. Offenbar hat sich der ehemalige TSD-Chef bereits im Sommer darum beworben. „Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen in einem hochprofessionellen und engagierten Team in einem der größten Wohlfahrtsverbände in Deutschland“, sagte der studierte Sozialpädagoge Bachmeier am Dienstag in Bayern.

In Tirol war man einigermaßen überrascht und nicht informiert über den neuen Job Bachmeiers. Andererseits befindet man sich noch in den Gesprächen über die finanziellen Modalitäten rund um seinen Abgang. Das Land prüft jetzt die neue Situation, schließlich waren zehn Gehälter im Gespräch. Wie sich Bachmeiers „frühzeitige berufliche Veränderung“ auf die zu zahlende Abfindung des Landes auswirkt, lässt sich noch nicht sagen. „Wir prüfen“, sagt Sozialreferentin LR Gabriele Fischer. (pn)