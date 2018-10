Kinderideen in Spielplätze verwandelt

Reutte – Mit einem einstimmigen Budgetbeschluss, die Kinderspielplätze der Marktgemeinde Reutte neu zu gestalten, hat alles angefangen. Die 360 Volksschulkinder waren daraufhin aufgerufen, Vorschläge und Wünsche einzubringen. Gemeinsam wurden dann Schwerpunkte festgelegt.

Die Firma Spielraum Creativ hat die Ideen und Arbeitsergebnisse anschließend ausgearbeitet und für eine Umsetzung vorbereitet. Im August wurde mit den Bau- und Aufstellungsarbeiten begonnen, jetzt ist das Werk vollendet. „Dass alles so zügig über die Bühne gegangen ist, haben wir der guten Planung, den ausführenden Firmen und der kräftigen Mithilfe unseres Gemeindebauhofes zu verdanken“, zeigt sich Bürgermeister Luis Oberer erfreut über die rasche Umsetzung und fügt hinzu: „Ich habe großen Wert darauf gelegt, dass die Kinder ihre eigenen Ideen bespielen können.“

Die neuen Spielplätze entstanden in der Tränkesiedlung, am Klosterweg und in der Archbachsiedlung. Der bestehende Spielplatz im Untermarkt bekommt im Zuge der Parkneugestaltung sein notwendiges Facelifting.

Oberer: „Alle drei Plätze erhielten eine Grundausstattung mit Sand-/Wasserbereich, Schaukeln, Rutschen und Sitzgelegenheiten und darüber hinaus wurden entsprechende Schwerpunktthemen umgesetzt. In der Tränke erwartet die Kinder ein kleiner Niedrigseilpark, in der Archbachsiedlung ist die Geschicklichkeit beim Klettern gefragt und am Klosterweg können sie sich auf einen Abenteuerspielplatz mit Labyrinth freuen.“ Die Gesamtkosten der drei umgesetzten neuen Spielplätze beliefen sich auf 300.000 Euro. Das Land Tirol unterstützte dieses Projekt mit 150.000 Euro.

Auf den neuen Spielplätzen herrscht mittlerweile reges Treiben, die Eltern sind voll des Lobes und bei den Kindern herrscht große Begeisterung. Nicht zuletzt deshalb, weil die Mädchen und Buben auf einem Spielplatz spielen können, den sie selbst gestaltet und damit auch so gewollt haben. (TT, fasi)