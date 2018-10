Blaue Hetze gegen Lehrer für Palfrader nicht mehr „rechtsstaatlich“

Von Peter Nindler

Innsbruck – „Wohin führt das noch?“ Bildungslandesrätin Beate Palfrader ist sichtlich erschüttert. „Das hat nichts mehr mit Kritik zu tun. Ich muss leider zur Kenntnis nehmen, dass da und dort unser Bildungssystem versagt hat.“ Adressat ihrer Empörung ist der freiheitliche Landesparteisekretär und Landtagsabgeordnete Christofer Ranzmaier. Dieser vermutet nämlich hinter dem heurigen Jahresthema der Bildungsregion Imst „Sprach­sensibler Unterricht“ und Sensibilisierung für die kulturelle Vielfalt eine bildungs­politische Verschwörung. Und holte deshalb am Donnerstag zum verbalen Rundumschlag gegen Tiroler Lehrer aus.

Ranzmaier fordert vielmehr Konzentration auf nötige Integrationsleistungen anstatt auf „linke Multikulti-Träumereien“. Linke Lehrer, wohl nicht ohne Unterstützung der zuständigen Landesrätin Palfrader, dürften außerdem weder die „gesamte Lehrerschaft noch die gesamte Schülerschaft“ in ideologische Geiselhaft nehmen. Letztlich wünscht sich der blaue Nachwuchspolitiker, der im Vorjahr an dem später als „Ramadan mit dem RFJ Schwaz“ bezeichneten Grillfest mit der anschließenden Schweinskopf-Affäre teilgenommen hat, als Schuljahresthema eher „Deutsch als Schulsprache“. Um zu verhindern, „dass sich die Diskussion an den Schulen im linken Meinungsklima im Konferenzzimmer unter der Hoheit linker Multikulti-Fetischisten in die falsche Richtung entwickelt“.

Der neue Bereichsleiter des Pädagogischen Dienstes in der künftigen Bildungsdirektion Werner Mayr schüttelt nur den Kopf. „Hier geht es um Sprachkompetenzen, um sinnerfassendes Verstehen. Das richtet sich an alle Schüler, natürlich auch an jene mit Migrationshintergrund.“ Das sei eine zentrale Aufgabe und Herausforderung für Pädagogen, deshalb lege man einen besonderen Schwerpunkt darauf. Der freiheitliche Politiker hat laut Werner Mayr da etwas kräftig missverstanden, die Vorwürfe an seine Kollegen weist der vormalige Landesschulinspektor für allgemein bildende Pflichtschulen „entschieden zurück“. Im Leitfaden des öster­reichischen Bildungsministeriums wird etwa auf eine chancengerechte Wissensvermittlung in Deutsch hingewiesen. Es geht dabei um eine gezielte sprachliche Unterstützung der Schüler.

Bildungslandesrätin Beat­e Palfrader ist schlichtweg entsetzt über die Aussagen des freiheitlichen Landesparteisekretärs und die Hetze gegen die Tiroler Lehrer. „Diese Diffamierung disqualifiziert sich von selbst.“ Wer die kulturelle Vielfalt, die heute eine Realität sei, anzweifle, würde die Grundwerte der Gesellschaft aushebeln. „Die Schule ist ein zentraler Ort für Integration, dazu trägt auch der sprachsensible Unterricht bei“, betont Palfrader. Außerdem sollten die Jugendlichen in der Schul­e zu selbstständigem Urteil und sozialem Verständnis geführt sowie zu Menschen herangebildet werden, die gegenüber dem politischen und weltanschaulichen Denken anderer aufgeschlossen sind.

Bei Ranzmaier ortet Palfrader massiven Nachholbedarf, was diese Ziele betrifft. „Nur eines sollte der Herr Ranz­maier wissen: Seine Äußerungen sind jenseits des guten Geschmacks und teilweise nicht mehr rechtsstaatlich.“