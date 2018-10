Feuerwehrsystem in Tirol steht zur Disposition

Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Es ist ein regelrechtes Feuerwehrpaket, das derzeit im Landtag an Anfragen und Anträgen zur Behandlung ansteht. Eingebracht hat das Konvolut NEOS-Mandatar Andreas Leitgeb. So manches birgt durchaus Potenzial für eine hitzige und kontroversielle Debatte. Und zwar eine über die Zukunft der Tiroler Feuerwehren.

Zumindest für Leitgeb ist das geltende Landesfeuerwehrgesetz und mit ihm die dazugehörende Durchführungsverordnung nicht mehr zeitgemäß: „Sie bilden weder die Bedürfnisse der Gemeinden noch der Feuerwehren ab.“ Nur ein Beispiel sei die Regelung zur Besetzung der jeweiligen Leitungsposten in den örtlichen Freiwilligen Feuerwehren. Sowohl Kommandant, Stellvertreter, Kassier und Schriftführer müssen nach geltendem Gesetz zwingend aus der jeweiligen Standortgemeinde stammen. Für Leitgeb geht das inszwischen an der gesellschaftlichen Entwicklung (Wohn- und Beschäftigungsverhältnisse) vorbei. Im Falle eines Ortswechsels hätten diese Feuerwehrmitglieder nämlich ihre Ämter zurückzulegen. Leitgeb weiß von einem Kommandanten aus dem Großraum Innsbruck zu berichten, der ebendies nicht getan hat. Und das sei kein Einzelfall, versichert Leitgeb. Wobei: Leitgeb verurteilt das nicht, vielmehr will er, dass das Gesetz in diesem Passus radikal geändert wird. Dass nämlich künftig die Mitgliedschaft in einer Feuerwehr eben nicht an die Wohngemeinde gebunden ist. Wichtig sei vielmehr, so der NEOS-Abgeordnete, dass sich die Mitglieder überwiegend in einer Gemeinde aufhalten sollten. Diese Voraussetzung könnten Berufspendler erfüllen.

Zwar will Leigeb das Reizwort „Fusion“ nicht in den Mund nehmen, will aber trotzdem künftig per Gesetz die Möglichkeit für gemeindeübergreifende Kooperationen bzw. auch den gemeinsamen Betrieb einer Wache festschreiben lassen: „Es ist schon zu beobachten, dass in jeder Gemeinde die gleichen Strukturen, Gerätschaften und Aufwendungen bestehen – das ist nicht sinnvoll.“ Derzeit ist per Gesetz jede Gemeinde zur Einrichtung einer Feuerwehr verpflichtet. Überregionale Abstimmungen, so Leitgeb, würden lediglich auf Ebene der Anschaffung und des Einsatzes von Groß- und Spezialgerätschaften bestehen.

Neben der Forderung, dass Betriebe, die Feuerwehrmitglieder im Einsatzfall freistellen, direkt zu entschädigen sein sollen, will Leitgeb auch das Aufgabenfeld der Feuerwehrmänner und -frauen hinterfragen. Dieses sei im Laufe der Jahre viel zu groß geworden und reiche längst weit über den Brandschutz und Einsätze zum Schutz von Leib und Leben hinaus: „Feuerwehren müssen wieder auf ihre Kernaufgaben beschränkt werden.“ Zu ihrem eigenen Schutz und zu ihrer Entlastung, wie Leitgeb sagt.

Das alles soll, wie Leitgeb sagt, in einem überregionalen Feuerwehrbedarfsplan münden. Dieser soll eine definierte Hilfeleistungsfrist für den Notfall-Einsatz, eine Regelung der Feuerwehrdichte, taktische Überlegungen und eine Definition der Gefahrenpotenziale beinhalten. „Uns geht es um einen Mehrwert für die Feuerwehren und eine Unterstützung der Gemeinden“, sagt Leitgeb.

Der erst vor wenigen Wochen wiedergewählte Landesfeuerwehrkommandant Peter Hölzl kann den NEOS-Vorstoß nicht in allen Punkten teilen. Das Landesfeuerwehrgesetz sei gut, befinde sich aber ohnedies bereits in Überarbeitung. Eine diesbezügliche Arbeitsgruppe sei unter LHStv. Josef Geisler (VP) bereits vor dem Sommer eingerichtet worden: „Das Ziel ist eine Beschlussfassung bis Ende 2019.“ An der Ortsgebundenheit der Kommandanten und ihrer Stellvertreter an den jeweiligen FF-Standort will Hölzl nicht rütteln: „Ortskenntnisse und der gesetzliche Auftrag als Hilfsorgan der Gemeinde sind für diese Funktionen maßgebend.“ Für Verwaltungsfunktionen wie Kassier oder Schriftführer könnte die Ortsgebundenheit aber fallen, kündigt Hölzl an. Auch das Thema „Aufgabenspektrum“ gelte es kritisch zu hinterfragen. „Wir müssen sicher nicht alles machen“, sagt Hölzl. Beispiel: Wespennestentfernungen. Klar müsse aber auch sein, dass eben viele (Groß-)Veranstaltungen im Land ohne die Mitwirkung der Feuerwehren kaum durchführbar wären. Feuerwehrmitglieder würden hierfür extra von der Polizei geschult. Nicht zur Diskussion stünden aber alle sicherheitsrelevanten Aufgaben.

Was einen tirolweiten Bedarfsplan betrifft, erinnert Hölzl die NEOS, dass es für die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten solche Konzepte bereits gebe.

Und was ist mit möglichen Standortfusionen? „Das ist ein sehr sensibles Thema. Natürlich reden wir aber darüber“, sagt der Landesfeuerwehrkommandant. Immer, wenn das Gespräch darauf komme und man sich länderübergreifend umschaue, komme man nur zu einem Schluss: „Das funktioniert nicht. Die Zeit ist noch nicht reif, dass man das auch haben will.“