Feierlicher Spatenstich für Pädagogische Hochschule

Entkernen, ausheben, abreißen. Am Areal der Pädagogischen Hochschule Tirol in der Innsbrucker Pastorstraße ist bereits seit mehreren Wochen schweres Gerät im Einsatz. Die Mission: die Errichtung eines modernen Campus für die Lehreraus- und -weiterbildung in Tirol.

„Bildung, Forschung und Entwicklung entscheiden über die Zukunftsfähigkeit eines Landes", betonte Wissenschaftsminister Heinz Faßmann im Rahmen des feierlichen Spatenstichs, der gestern am Baustellenareal vorgenommen wurde. „Mein klares Ziel ist es, an unseren Hochschulen bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Darum investieren wir ca. 50 Millionen Euro in die Pädagogische Hochschule Innsbruck und schaffen mit dieser umfangreichen Sanierung eine moderne und offene Infrastruktur", so Faßmann. Entsprechend groß auch die Freude bei LH Günther Platter: „Von der Zusammenführung mehrerer Standorte an einem hochmodernen Campus werden all jene profitieren, die hier lehren und lernen."

Ziel ist es, den Neubau im Frühling 2021 übergeben zu können, führte der Geschäftsführer der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) Wolfgang Gleissner aus. Die BIG als Bauherr und Eigentümer saniert im Zuge des Projektes einen Teil des Bestandes und errichtet rund 13.700 Quadratmeter neu.

„Dass dieses Projekt nun realisiert wird, zeigt die große Wertschätzung für die Bildung", bedankte sich Rektor Thomas Schöpf bei den Vertretern der Politik. „Mein Dank gilt aber auch der Gesellschaft, denn es ist schließlich ihr Geld, das Geld der Steuerzahler, das hier investiert wird." (np)