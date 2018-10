Suche nach Lösungen für den Brennpunkt Mentlgasse

Innsbruck – Kurz nach 23 Uhr übergaben die Klubobleute Markus Lassenberger (FPÖ), Johannes Anzengruber (VP) und FI-Sicherheitssprecher Kurt Wallasch am Donnerstagabend im Gemeinderat eine – durch die Konstellation durchaus brisante – Petition an Bürgermeister Georg Willi (Grüne). Deren Inhalt: die Forderung nach Sofortmaßnahmen in der Mentlgasse. Die Anrainerbeschwerden über die „unzumutbaren Zustände“ im Umfeld der Mentl­villa, einer Betreuungseinrichtung der Caritas, ließen dann gestern die Telefondrähte glühen. Schon am Montag oder Dienstag soll es jetzt durch den Bürgermeister und Sicherheits-Stadtrat Franz Gruber (VP, auch er unterschrieb die Petition) eine Sitzung und einen Lokalaugenschein geben. „Es ist allen klar, dass wir rasch etwas tun müssen“, sagt BM Willi.

In der Petition wurden unter anderem ein Alkoholverbot und eine Videoüberwachung auf Basis des Notrechts des Bürgermeisters gefordert. Willi sagte: „Die Problemlage ist uns bewusst. Wir haben es mit Menschengruppen zu tun, die Teil unserer Gesellschaft sind. Teilweise ist deren Verhalten für die Anrainer aber nur schwer erträglich.“ Dies könne er nachvollziehen. Deshalb brauche es einen „Mix“ aus sozialpolitischen und ordnungspolitischen Maßnahmen. Ohne begleitende Maßnahmen würde sich das Problem nur immer weiter verlagern. Willi versprach, sich rasch um eine Lösung zu kümmern. Die Mentlvilla der Caritas leiste einen wichtigen Beitrag und biete Hilfestellung für viele Menschen.

Caritas-Direktor Georg Schär­mer sah das naturgemäß genauso. Auch er versteht das Anliegen der Anrainer. Mehr noch. „Wir teilen die Sorgen. Weil wir auch selber Anrainer sind.“ Nicht die Mentlvilla und deren Klienten seien das Thema, sondern das Umfeld. „Auch unsere Klienten hätten hier gerne mehr Ruhe. Wir haben 70 bis 100 Nutzer. Und noch einmal so viele Leute sind dann in dem Bereich. Das macht es schwierig“, sagt Schärmer. Man sei in enger und guter Kooperation mit der Polizei. Es wäre ein leichter Lösungsansatz, ein Alkoholverbot auszusprechen. „Wenn man das tut, dann wird sich das Thema nur verlagern“, erklärt der Caritas-Direktor. Ordnungsmaßnahmen seien wichtig. „Es ist aber auch die Frage, wo wir Räume schaffen für diese Menschen.“

Schon im Sommer hatte es Anrainerproteste gegeben – nicht nur in diesem Bereich, auch rund um andere Sozialeinrichtungen. Das Problem sei in der Mentlgasse „gravierender“ geworden, bestätigte Gruber gestern nach Gesprächen mit Anrainern. 60 Bewohner im Umfeld der Mentl­villa hatten Mitte der Woche eine Art Protestmail unterschrieben.

SPÖ-GR Benjamin Plach wunderte sich gestern über das Verhalten der ÖVP, die eine Petition unterschreibe und gleichzeitig den zuständigen Stadtrat stelle. Es brauche für die Gesellschaft „Lösungen wie die Mentlvilla“. Jetzt sei im Sinne aller „kühlen Kopf bewahren“ gefragt. (mw)