Geldflüsse mit der Stadt: „Das Land sitzt am längeren Ast“

Von Marco Witting

Innsbruck – Der Kontrollamtsbericht über die Musikschule Innsbruck und Gelder, die trotz Vertrag vom Land nicht an die Stadt gezahlt wurden – er wirkte auch über die jüngste Gemeinderatssitzung hinaus. Nicht nur Vize­bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (FI) beklagte, dass „das Land am längeren Ast“ sitzt.

Wie berichtet, förderte das Kontrollamt zu Tage, dass der Stadt seit 2010 rund 950.000 Euro entgangen sind. Trotz gültiger Verträge für die Personalkosten hatte das Land hier eine Deckelung eingeführt. Da wollte die Oppositio­n noch einmal wissen, warum man hier nicht juristisch oder politisch interveniert habe. Oppitz-Plörer sagte: „Natürlich könnte man klagen. Aber dann hätte man fünf bis sechs Klagen am Laufen. Auch bei der Reha hat man so eine Situation.“ Die Dinge seien aber so sehr verzahnt und das Land sitze letztlich am längeren Hebel.

„Diese Schieflage muss ein Ende nehmen“, erklärt der Wirtschaftssprecher von Für Innsbruck, GR Markus Stoll. Verantwortungsvoll handeln erfordere aber auch eine gerechte Einnahmenverteilung, diese vermisst Stoll laut eigener Aussage. „Innsbruck zahlt durch seine Beiträge an den Gemeindeausgleichsfonds und in die Landesumlage mehr ein, als es aus den Gemeindemitteln erhält. Wir sprechen hier von einer Schieflage im Ausmaß von 30 Millionen Euro“, erklärte Stoll gestern gegenüber der TT. Verschärft werde diese „Ungerechtigkeit“ durch die ständig steigenden örtlichen und überörtlichen Aufgaben, für die Innsbruck aufzukommen habe. Es müsse, speziell durch die Innsbrucker Landtagsabgeordneten, alles unternommen werden, „dass ein weiteres Auseinanderklaffen der Schere beendet wird“, erklärt der Gemeindwerat.

Für das kommende Jahr soll Innsbruck übrigens eine Million Euro mehr Bedarfszuweisungen bekommen – mit 10 Millionen Euro wird geplant.

Auch SP-Stadträtin Elisabeth Mayr klagte ihr Leid im Schulbereich: „Wir sitzen am kürzeren Ast, geben aber nicht auf.“