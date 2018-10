Spatzennest im Dachboden des Mieminger Kinderhauses

Von Agnes Dorn

Mieming – Seit 2004 gibt es nun schon in der Gemeinde Mieming das Kinderhaus, in dem Kindergartenkinder ganz im Sinne der Montessori-Pädagogik betreut werden. Nach zweimaligem Umzug fand die Einrichtung vor sieben Jahren dann ihr endgültiges Zuhause im Gebäude des ehemaligen Altenwohnheims in Untermieming. Da die Nachfrage nach dieser ganztägigen und ganzjährigen Betreuungseinrichtung stetig wuchs, wurde das unter Denkmalschutz stehende Gebäude nun mithilfe der Gemeinde und des Landes saniert und der Dachboden ausgebaut.

Die Kindergartenkinder, die sich zuvor mit der Kinderkrippe die zwei unteren Stockwerke teilten, konnten nun im Mai dieses Jahres in das großzügig gestaltete oberste Stockwerk übersiedeln. „Das war wirklich ein Geschenk, dass die Gemeinde die Räumlichkeiten renoviert hat“, schwärmt Kindergartenleiterin Bernadette Kohl von dem hellen und freundlichen Ausbau. 700.000 Euro hat die Sanierung gekostet, wobei die Gemeinde 400.000 Euro und das Land eine Förderung in der Höhe von 175.000 Euro beigesteuert haben. Der Rest wurde dank der Bedarfszuweisung für die Umfahrung See bezahlt, die letztes Jahr nicht benötigt und heuer aus eigenen Mitteln finanziert wurde, wie Bürgermeister Franz Dengg erklärt.

Durch den Ausbau sind sowohl im Kindergarten als auch in der Kinderkrippe Plätze frei geworden: So könnten zu den 31 Kindern der drei Gruppen jetzt im Dachboden noch neun weitere hinzukommen, bis das Kontingent voll ist – ohne Schwierigkeiten auch während des Jahres, wie Kohl bestätigt.

Betreut werden die Kindergartenkinder von drei Pädagogen und zwei Assistenten. Die Räumlichkeiten sind in die fünf pädagogischen Bereiche Natur und Kultur, Mathematik, Sprache, Übung des praktischen Lebens und der Sinne unterteilt. Die Kinder werden ganz nach den pädagogischen Prinzipien von Maria Montessori behandelt: „Das Typische bei der Montessori-Pädagogik ist, dass sich das Kind einen Platz sucht und sich für diesen dann verantwortlich zeigt. Jedes Kind hat einen anderen inneren Bauplan und wir als Pädagogen müssen erkennen, was ein Kind gerade braucht“, erklärt Kohl die Grundlagen, nach denen im Kinderhaus die Welt vermittelt wird.