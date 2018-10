Landeck-Zams: Neuer Vorstoß für Ausbau der Park-and-Ride-Anlage

Von Matthias Reichle

Landeck, Zams – Auf der Park & Ride-Anlage in Land­eck ist der Parkplatzmangel schon chronisch. Vor allem in der Früh, wenn die Pendler aus den umliegenden Talschaften kommen, sind alle freien Parkflächen am Bahnhof Landeck-Zams belegt.

Seit Jahren gibt es die Forderung nach einem Ausbau. Vergangene Woche präsentierte die Landesregierung Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr – unter anderem ist die Erweiterung von vier Park & Ride-Anlagen in Planung – Landeck ist nicht dabei.

Die SPÖ hat im September im Landtag den Antrag gestellt, sowohl die Parkmöglichkeiten an den Bahnhöfen in Landeck als auch in Imst-Pitztal auszubauen, wie Landtagsabgeordneter Benedikt Lentsch betont: „Pendlerinnen und Pendler werden gezwungen, am Straßenrand oder weit entfernt von den Bahnhöfen zu parken“, erklärt er eine derzeit unzureichende Versorgung.

Laut einer Studie der ÖBB von 2016 gibt es am Bahnhof 225 Stellplätze, 330 würden benötigt. „Wir gehen davon aus, dass es noch mehr sind, weil auch die Ticketverkäufe gestiegen sind“, so Lentsch. „Aus der Bevölkerung hört man das Problem relativ oft.“

Auch in der Stadt Landeck ist man sich des Problems bewusst. „Man muss etwas tun“, betont Bügrmeister Wolfgang Jörg. Die Gemeinde hat aktuell wieder eine Anfrage an die ÖBB geschickt, um den aktuellen Stand abzufragen. „Die ÖBB fassen einen Ausbau ins Auge“, so viel weiß Vize-BM Thomas Hittler.

Einen zeitnahen Ausbau kann ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair derzeit aber nicht bestätigen. „Der Bedarf an zusätzlichen Parkmöglichkeiten beim Bahnhof Landeck-Zams ist bekannt. Derzeit werden die Entwicklungsmöglichkeiten geklärt, wo und wie weitere P + R-Plätze zur Verfügung gestellt werden können. Mit Ergebnissen ist im Frühjahr des kommenden Jahres zu rechnen“, betont er.

Auch dann müssen weitere Schritte folgen, von der Finanzierung bis hin zum Planungsvertrag und Bau. An anderer Stelle ist man bereits weiter, wie in Matrei am Brenner, wo die neue Park & Ride-Anlage in der kommenden Woche übergeben werden soll, oder in Telfs-Pfaffenhofen, wo im kommenden Frühling mit dem Ausbau begonnen wird.