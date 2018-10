Viel Lärm um fast nichts in Höfen

Von Helmut Mittermayr

Höfen – Am vergangenen Sonntag landete – von den Anrainern des Flugplatzes Höfen beinahe unbemerkt – ein Flugzeug des Typs PC 12 am Flugplatz in Höfen. An sich nichts Besonderes, das Flugzeug besitzt jedoch ein maximales Abfluggewicht von mehr als 2800 Kilogramm, weshalb diese Landung einer Bewilligung des Gemeinderates von Höfen bedurfte. Der Bürgermeister stellte die Bewilligung gerne aus, zumal der Eigentümer des Flugzeugs ein Unternehmer war, der aus geschäftlichen Gründen einen Lokalaugenschein im Bezirk Reutte durchführte.

Für die Mitglieder des Flugsportvereines Reutte war die Landung naturgemäß ein beeindruckendes Erlebnis, vor allem weil derartige Flugzeuge üblicherweise nicht nach Höfen kommen.

Besonders auffällig war nun, dass dieses Flugzeug vergleichsweise minimalen Lärm bei der Landung und dem Start verursachte. Der Lärmpegel lag deutlich unterhalb der Geräuschentwicklung beim Start kleinerer Flugzeuge, die in Höfen ohne weitere Bewilligung benützt werden können.

Auch der Schar der Flugplatzgegner, die in der Vergangenheit immer wieder gegen die Nutzung des Flugplatzes Sturm gelaufen waren, war anscheinend nichts von der Landung des schweren Fliegers aufgefallen. Dies ist umso bemerkenswerter, als in der Vergangenheit Bewilligungen für die Landung einer Cessna Caravan erteilt wurden, die ähnlich leise fliegt wie das am Sonntag angekommene Flugzeug, jedoch auf Druck der Flugplatzgegner die Bewilligungen für die Zukunft versagt blieben.

Der Obmann des Flugsportvereines, René Piechocinski, erklärte hierzu, „dass die Flugplatzgegner in ihrem Eifer den Bewohnern von Höfen und auch den umliegenden Gemeinden einen Bärendienst erwiesen haben, kommt doch der Besitzer der Cessna Caravan nun mit kleineren Flugzeugen, die aber weit mehr Lärm produzieren, nach Höfen“. Auch ein Hinweis auf gerade diesen Umstand änderte nichts an der Haltung der Flugplatzgegner, die vehement darauf pochten, dass ein regelmäßiges Landen von Fliegern, die mehr als 2,8 Tonnen maximales Abfluggewicht besitzen, nicht zu akzeptieren sei. „Dafür nehmen sie offenbar lieber einen höheren Dezibelwert in Kauf – und ein häufigeres Anfliegen von kleineren Flugzeugen. Weil diese natürlich nicht die Transportkapazität der (inzwischen untersagten – Anm. d. Red.) Cessna Caravan besitzen“, argumentiert Piechocinski.

Aus der Sicht des Vereines ist diese Haltung zwar unverständlich, aber zu akzeptieren; die betreffenden Maschinen werden nämlich nicht von Vereinsmitgliedern betrieben, sodass der Flugsportverein weder einen Nachteil noch einen Vorteil aus dieser Situation zieht. Unter dem Aspekt der Lärmvermeidung sei diese Haltung der Flugplatzgegner hingegen kontraproduktiv, heißt es von Vereinsseite.

Bürgermeister Vinzenz Knapp äußert sich abgeklärt: „Ja, diese schweren Flieger sind nicht lauter. Aber einige Flugplatzanrainer empfinden das anders. Turbinen erzeugen ein anderes Geräusch. Ich empfinde es sogar als angenehmer, andere nicht.“ Der Höfener Gemeindechef kann nach seinem Ermessen Flugzeugen ab 2,8 Tonnen Einzellandegenehmigungen erteilen. Eine Mehrheit der Gemeinderäte verfolgt das Tun aber mit großer Aufmerksamkeit, um jede „Regelmäßigkeit“ zu unterbinden.