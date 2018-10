„Wir brauchen keine zweite Kerschbaumsiedlung“

Von Denise Daum

Navis – In den 80er-Jahren hat die Gemeinde Navis die Weichen für die so genannte Kerschbaumsiedlung mit knapp 90 Häusern gestellt – obwohl bekannt war, dass der Hang darunter Rutschgebiet ist. Die Folge: Schäden an unzähligen Häusern, Millioneninvestitionen in die Sicherung und Entwässerung des Hanges. Nach jahrelangen Arbeiten gilt das Gebiet mittlerweile als „gerettet“.

Die Gemeinde Navis ist derzeit erneut in einem Umwidmungsverfahren: Im Gebiet Lehmbichl soll Gemeindegrund von Freiland in Bauland umgewidmet werden, um Bauplätze für Einheimische bereitstellen zu können. Anrainer Günter Volderauer, dessen Haus unterhalb der geplanten neuen Siedlung liegt, schlägt Alarm: „Das Gebiet ist aufgrund der Steilheit und der nachteiligen geologischen Beschaffenheit überhaupt nicht für sozialen Wohnbau geeignet.“ Er sieht in einer Bebauung Gefahr für das Haus, mehr noch, für das Leben seiner Familie.

Seine Bedenken hat Volderauer in einer Stellungnahme an die Gemeinde vorgebracht, untermauert von Gutachten von Experten. Nur: Diese Stellungnahme – im Frühjahr während der Auflage des geänderten Flächenwidmungsplans eingebracht – habe der mittlerweile zurückgetretene Bürgermeister Hubert Pixner dem Gemeinderat vorenthalten, beklagt der Anrainer.

Pixner, seit knapp zwei Wochen ohne jegliches politisches Amt, weist diese Vorwürfe zurück. Er habe den Gemeinderat über das Vorliegen eines Einspruchs informiert. „Es liegt dann an den Gemeinderäten selbst, sich diese Stellungnahme anzusehen.“ Inhaltlich habe er die Einwände ernst genommen und ein weiteres geologisch-hydrologisches Gutachten in Auftrag gegeben. Dieses und die Stellungnahme Volderauers hätten in der Gemeinderatssitzung Anfang Oktober behandelt werden sollen. Dazu kam es aber nicht. Pixner brach die Sitzung, wie berichtet, ab – zu sehr seien die Emotionen bei einem anderen Tagesordnungspunkt hochgegangen.

Diese Angelegenheit erbt nun Lukas Peer, der als Bürgermeisterstellvertreter die Gemeinde interimistisch leitet. Peer zeigt sich alarmiert: „Die Einwände von Günter Volderauer sind nicht ungerechtfertigt. Wir müssen auf Nummer sicher gehen, wir brauchen keine zweite Kerschbaumsiedlung. Die hat Existenzen vernichtet.“ Bei der nächsten Gemeinderatssitzung werde man die weitere Vorgehensweise besprechen.

Von der Stellungnahme habe Peer übrigens von Volderauer selbst erfahren.