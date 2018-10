Vize-BM Oppitz-Plörer „Werden noch weitere Jugendzentren benötigen“

Innsbruck – Am Anfang habe es durchaus Bedenken gegeben, hier ein Jugendzentrum anzusiedeln. Doch zehn Jahre nach der Eröffnung sind das Haus und der Skaterplatz am Tivoli nicht mehr wegzudenken. Morgen Freitag feiert die Einrichtung mit einem Fest für Alt und Jung ab 15 Uhr ihr Jubiläum. Die Herausforderung an die Jugendzentren sind durchaus gestiegen in dieser Zeit. Und auch wenn man sich mit sechs Einrichtungen in Innsbruck gut aufgestellt sieht, sagt die zuständige Vize-BM Christine Oppitz-Plörer (FI): „Es wird auch noch weitere Jugendzentren benötigen.“ Schließlich seien die Kinder, die unterwegs sind, immer jünger. Das bestätigt auch Noemie Händler-Stabauer, Bereichsleiterin der Innsbrucker Sozialen Dienste (ISD). Auch das Freizeitbedürfnis steige.

Das Zentrum am Tivoli werde gut angenommen, sagt Händler-Stabauer. Im Sommer gebe es oft Tage, wo bis zu 200 Heranwachsende die Einrichtung besuchen. Das Stammklientel komme besonders aus der näheren Umgebung. „Viele Kinder und Jugendliche fühlen sich mit ihren Themen oft allein gelassen und suchen den Kontakt.“ Willkommen sind alle Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren, die die Zentren ohne Anmeldung und ohne finanziellen Aufwand besuchen können. Für Kinder zwischen 10 und 13 Jahren gibt es eigene Öffnungszeiten und ein separates Programm. „Dem persönlichen Gespräch wird sehr viel Raum gegeben. Das soll so niederschwellig wie möglich passieren“, sagt der künftige Leiter der Einrichtung, Martin Heinzle.

In Zukunft gelte es, die Vorurteile gegen die Einrichtungen abzubauen. Hier werde wichtige präventive Sozialarbeit geleistet. (mw)