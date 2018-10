In der Südtiroler Siedlung pocht ein grünes Herz

Von Wolfgang Otter

Kufstein – „Eigentlich bin ich ja so etwas wie der zweite Bürgermeister von Kufstein“, meinte scherzend NHT-Chef Hannes Gschwentner bei der Präsentation des Ergebnisses des Architektenwettbewerbs für die neue Südtiroler Siedlung in Kufstein. Damit spielte Gschwentner auf die bereits 1600 Wohnungen der Neuen Heimat Tirol (NHT) in der Festungsstadt an – und es werden noch welche dazukommen. In den nächsten 10 bis 15 Jahren entstehen im Stadtteil Kufstein-Sparchen 700 moderne Wohnungen, fast eine Verdoppelung gegenüber den derzeit bestehenden NHT-Einheiten. Dazu will die Wohnbaugesellschaft bis zu 100 Millionen Euro investieren.

21 Architekturbüros legten dafür bei einem Wettbewerb Vorschläge vor. Letztlich erhielt die Architektengemeinschaft Claudia Dorner und „parc architekten“ aus Innsbruck den Zuschlag. Ihre Ideen ernteten die Zustimmung der Jury, und auch für den Kufsteiner Bürgermeister Martin Krumschnabel „ist es eine sehr gute Wahl“. Immerhin entstünde in Sparchen das größte Gebiet für sozialen Wohnraum in der Stadt. Und was für den Bürgermeister für den Entwurf spricht: Es blieben die lockere Bebauung und die vielen Grünflächen erhalten, die das Besondere der Siedlung ausmachen.

Claudia Dorner und Martin Fuchs (parc architekten) betonten, dass es sich um eine Wohnsiedlung für Generationen handeln wird. Daher ist auch gleich Platz für ein Seniorenwohnheim mitgedacht, „außerdem erhält die Siedlung ein Herz. Das stand für uns sofort fest“, sagte Dorner. Diese Siedlungsmitte soll öffentliche Einrichtungen enthalten, von einem Café bis hin zu einem Quartierzentrum und Geschäften.

Es grünt so grün: Die Charakteristik des Stadtviertels bleibt auch mit der Neuplanung erhalten, Autos sind aus der Siedlung weitgehend verbannt. - Otter

Außerdem gefiel auf Anhieb, dass die Siedlung künftig weitgehend autofrei wird. Die Meraner Straße bleibt erhalten, aber die Sterzinger und die Terlaner Straße werden rückgebaut. Es führen nur noch Stichstraßen zu den Tiefgarageneinfahrten. Fußgänger und Radfahrer haben den Vorrang.

10 bis 15 Jahre, so rechnet Gschwentner, wird es dauern, bis der neue Stadtteil fertig ist. „Wir müssen uns natürlich auch mit den Bewohnern der derzeitigen Wohnungen ins Einvernehmen setzen“, sagt Geschwentner. Die Kufsteiner haben heute die Möglichkeit, von 9 Uhr bis 18 Uhr im Stadtsaal die Ideen der verschiedenen Architekten zu besichtigen. Zeitgleich wurden gestern 40 Wohnungen des ersten Umbauabschnittes entlang der Meraner Straße übergeben.