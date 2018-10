Telfs fixiert flächendeckenden 40er

Von Michael Domanig

Telfs – Es war eine erwartet intensive, kontroverse und teils polemisch geführte Diskussion. Mit 14:7 stimmte der Telfer Gemeinderat am Donnerstagabend schließlich dafür, auf den Gemeindestraßen künftig flächendeckend Tempo 40 zu verordnen. Grundlage dafür ist ein Verkehrsgutachten, das im März-Gemeinderat beauftragt worden war – schon damals hatte es, wie berichtet, heftige Debatten gegeben.

Zentrales Argument sei, neben einer Steigerung der Lebensqualität, vor allem die Verkehrssicherheit, betonte der Obmann des Verkehrsausschusses, Vize-BM Christoph Walch (Grüne). Gleichzeitig wolle man so einer „Überhäufung von Insellösungen“ – viele Telfer Anrainer hätten für ihre Straßenzüge gern Tempo 30 – vorbeugen. Bei jedem Ortsteilgespräch, von Sagl über Moritzen bis zum Heiliggeist-Wohnpark, hätten die Telfer Verkehr und Lärm als größtes Problem genannt, ergänzt Walchs Fraktionskollegin GR Theresa Braun.

Auch BM Christian Härting (Wir für Telfs) sieht die Verkehrsbelastung und den damit verbundenen Lärm als Thema Nummer eins in Telfs. Selbst bei Tempo 50 werde im Ortsgebiet teils viel zu schnell gefahren. Der flächendeckende 40er sei deswegen ein „wichtiges Sig-nal“. Ziel sei es dabei, neben den Gemeindestraßen auch die L35 vom Kreisverkehr Sagl bis zum Ortsende Telfs (Richtung Mösern) sowie die B189 vom Kreisverkehr Obermarkt bis zum Ortsende (Richtung Mieming) in die Tempo-40-Regelung miteinzubeziehen. Da es sich hier um Landesstraßen handelt, braucht es einen Antrag auf Verordnung bei der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck – auch das wurde in der Sitzung beschlossen. Hoffnung, dass dieser Antrag durchgeht, macht Härting u. a. die Nachbargemeinde Pfaffenhofen: Dort sei im Bereich einer Engstelle sogar Tempo 30 genehmigt worden – „obwohl es sich um eine Landesstraße handelt“.

Bestehende 30er-Zonen im Telfer Ortsgebiet bleiben übrigens trotz der neuen Verordnung weiter in Kraft – mit Ausnahme derjenigen im Bereich Hinterberg/Egart, die wegen der ausreichenden Straßenbreite nicht zu halten war.

Die Kritik am 40er war teils massiv: So kam von GR Sepp Köll (Telfs Neu) ein „klares Nein“: „Es wird sich nichts ändern, auch beim 40er wird zu schnell gefahren werden“, meinte er. Zudem sei in Telfs vor Jahren schon einmal flächendeckend Tempo 40 verordnet worden, seinerzeit habe der Verfassungsgerichtshof die Regelung gekippt; „Ich bezweifle, ob der 40er diesmal hält, wenn jemand dagegen klagt.“ Das Gutachten habe „genau das geprüft“, konterte Walch. Auch Härting hält die neue Regelung für „fachlich und sachlich fundiert“, er verwies zudem auf eine positive Stellungnahme der Polizeiin­spektion Telfs.

Aber auch GR Norbert Tanzer (PZT/SPÖ) pochte darauf, dass „die wissenschaftlich fundierte Regelgeschwindigkeit im österreichischen Ortsgebiet“ 50 km/h betrage. „Wir überwachen und strafen nur mehr“, bilanzierte er – auch im Hinblick auf mehrere Halte- und Park- bzw. Fahrverbote, die in derselben Sitzung beschlossen wurden: „So machen wir die Leute narrisch.“ GV Michael Ebenbichler (FPÖ) und GV Angelika Mader (ÖVP) warfen Walch ebenfalls „Verbotspolitik“ vor. „Der 40er löst die Probleme im Dorf nicht“, sagte Mader, vielmehr fehle es an neuralgischen Stellen an Kontrollen, etwa was lärmende Mopeds angehe. GR Herbert Klieber (Bürgerliste) wiederum fasste seine Kritik so zusammen: „Bei einem 40er im gesamten Ortsgebiet müssen wir uns irgendwann alle einen Ochsen kaufen.“

BM Härting geht hingegen davon aus, dass „die Allgemeinheit sehr wohl langsamer fahren wird“. Zugleich solle auch der Radverkehr aufgewertet werden. So wurde in der Sitzung die Schaffung eines Mehrzweckstreifens in der Saglstraße beschlossen, der zugleich eine Verengung der Fahrbahn bewirkt. Für diese Maßnahme – und den Ausbau der Radwege generell – erhalte man vom Land 60 Prozent Förderung, in Summe ca. 70.000 Euro. Dies habe LHStv. Josef Geisler soeben zugesagt.