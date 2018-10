Liste Fritz will neue Parkzonenregelung

Innsbruck – Die Liste Fritz geht mit der Verkehrspolitik der Stadtregierung hart ins Gericht: Mobilitätsstadträtin Uschi Schwarzl (Grüne) tue so, „als ob es Autofahrer nicht gibt, und stempelt sie zu Sündenböcken ab“, kritisiert GR Tom Mayer. Die vergangenen Stadtregierungen hätten notwendige Maßnahmen wie den Ausbau von Park & Ride-Anlagen oder die Schaffung eines Verkehrsleitsystems „komplett verabsäumt“, mit Errichtung der Regionalbahn seien zudem zahlreiche Parkplätze „wegretuschiert“ worden, „ohne für Ersatz zu sorgen“. Mayer fordert ein „umfassendes Verkehrskonzept“ für Innsbruck – inklusive einer Anpassung der Kurzparkzonenregelung. Konkret verlangt die Liste Fritz hier für die Kernzone in der Innenstadt eine Erhöhung der maximalen Parkdauer von derzeit 90 auf 180 Minuten, sodass das „Nachwerfen“ entfällt. Außerdem solle man künftig im Innenstadtbereich nur noch bis 19 Uhr (derzeit 21 Uhr) zahlen müssen. Entsprechende Anträge hat die Liste in der jüngsten Gemeinderatssitzung eingebracht. „Die jetzige Regelung geht vollkommen an den Bedürfnissen der Bevölkerung vorbei“, ist sich Ersatzgemeinderat Daniel Holzer sicher.

Dringenden Handlungsbedarf sieht die Liste Fritz auch beim Straßenzug Reichenauer Straße – Dreiheiligenstraße, einer zentralen Ost-West-Achse in Innsbruck. „Seit zehn Jahren wende ich mich an die Stadtregierung, um hier wenigstens ein Mindestmaß an Sicherheit zu erreichen“, sagt Listenmitglied Lilian Schadler, selbst Anrainerin, aber die Situation verschärfe sich immer weiter. Die Stadtregierung habe den Straßenzug, der „dafür nicht vorgesehen ist“, zur „Stadtautobahn“ gemacht. Dabei handle es sich um ein altes Wohngebiet mit besonders vielen Bildungseinrichtungen. Zu den Maßnahmen, die Schadler einfordert, zählen eine Temporeduktion auf 40 km/h samt „durchgehenden Kontrollen“, Bodenwellen und breitere, besser einsehbare Schülerübergänge. (md)