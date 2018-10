Arbeitsgruppe „Tierschutz“: Von schwarzen Schafen und dem Tierschutz

Innsbruck – Fast zur selben Zeit ging es gestern in Wien und Innsbruck um den Tierschutz. Während in der Bundeshauptstadt die angekündigte Maulkorbpflicht für Listenhunde vorerst nicht kommt, wollte man in Innsbruck erst gar keinen „Schnellschuss“ diesbezüglich machen, wie der zuständige Stadtrat Franz Gruber (VP) erklärte. Vielmehr sei man in einer Arbeitsgruppe derzeit dabei, eine „breite und tragfähige“ Lösung zu finden.

Fünfmal tagte die Gruppe, die über die Koalition hinaus auch die FPÖ einbindet, bereits. Gestern stellte man sich im Tierheim Mentlberg vor. „Es ist angenehm, hier parteiübergreifend zu arbeiten. Und wir haben im Sommer gesehen, dass wir etwa bei den Fiakern rasch und unkompliziert zu einer guten Lösung gekommen sind“, sagte Gruber.

Womit man in der „Arbeitsgruppe Tierschutz“, so der Titel, zurück auf den Hund kommt. Mit dem Themengebiet habe man sich bereits intensiv befasst. Das Team aus Mensch und Hund sei ein System, das nicht nur auf dem Trainingsplatz, sondern vor allem auch im Alltag und in der Gesellschaft funktionieren müsse. Klar ist für Gruber: „Wir sind im Tierschutz in Innsbruck gut aufgestellt. Es gibt aber immer wieder schwarze Schafe. Es wird unsere Aufgabe sein, in Zukunft Bewusstsein zu schaffen. Etwa, wie Hunde tiergerecht gehalten werden.“ Wer sich nicht daran halte, für den brauche es auch entsprechende Maßnahmen.

„Der Grund dafür, warum es diese Arbeitsgruppe gibt, ist der Kontrollamtsbericht zum Tierschutzverein für Tirol und zum Tierheim Mentlberg aus dem vergangenen Jahr. Dieser Bericht hat viele Fragen aufgeworfen, unter anderem auch nach qualitativen Verbesserungen bei der Hundehaltung und -vergabe“, erklärt Grünen-Klubobfrau Renate Krammer-Stark. Die Gruppe gebe es auch, damit sich Innsbrucker zu diesem Thema melden können. (mw)