Wahlkampf in Südtirol: Finale Abrechnung mit Rom

Bozen – Das Wahlkampffinale in Südtirol erinnerte ein wenig an den Landtagswahlkampf 2013. Damals warnte Tirols Landeshauptmann Günther Platter (VP) vor italienischen Verhältnissen in Tirol, schließlich traten elf Parteien an. Gestern war sein Südtiroler Amtskollege und Spitzenkandidat der Südtiroler Volkspartei (SVP), Arno Kompatscher, über die römischen Verhältnisse alarmiert. Zu viele negative Botschaften prasselten in den vergangenen Tagen von der italienischen Regierung auf Südtirol nieder.

Minister Riccardo Fraccaro (Fünf-Sterne-Bewegung) will den Bau des Brennerbasistunnels (BBT) stoppen und das zweite Autonomiestatut überwinden bzw. die Autonomie auf die Region Südtirol-Trentino verlegen. Auch der Budgetstreit Italiens mit der EU überschattet die Landtagswahl. Deshalb ist für Arno Kompatscher und Parteiobmann Philipp Achammer in Rom eine Chaostruppe am Werk. Umso mehr benötige es in Südtirol Berechenbarkeit und Stabilität.

17 Mandate hat die SVP 2013 erreicht, ihr werden Verluste vorausgesagt. Zuletzt hellte sich die Stimmung allerdings wieder auf. Dazu trugen vor allem die Wahlkämpfer von außen bei: Auf der italienischen Seite Innenminister Matteo Salvini, der mit seiner rechtspopulistischen Lega die Rechte sammeln möchte, und Österreichs FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Beid­e schossen sich auf die SVP ein und sorgten so aber für einen Solidaritätseffekt.

Bei der gestrigen Abschlusskundgebung in Bozen unterstützte auch Platter seinen Euregio-Kollegen Arno Kompatscher. (pn)