Platter nach Südtirol-Wahl: Tirol stellt Doppelpass-Pläne in Frage

Innsbruck, Bozen - Nach der Landtagswahl in Südtirol stellt Tirols Landeshauptmann Günther Platter die türkis-blaue Initiative für den Doppelpass in Frage. Wie Platter heute ankündigt, wird das Land Tirol die Pläne der Bundesregierung für die Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler nicht forcieren.

Platter erklärte, dass man bei der Wahl in Südtirol gesehen habe, dass der Doppelpass in der Bevölkerung keine Rolle spiele. Auf die Frage, ob er auch der Bundesregierung empfehlen werde, die Pläne für die Umsetzung des Doppelpasses einzustellen, meinte Platter: "Die Wünsche werde ich in einem persönlichen Gespräch übermitteln."

Bei der Landtagswahl am Sonntag blieb die Südtiroler Volkspartei zwar mit Abstand stärkste Kraft, musste aber erneut Verluste hinnehmen. Die Parteiführung kündigte eine eingehende Analyse des Wahlergebnisses an. In den Städten kamen der SVP italienische Wähler abhanden.

Erste Vergleiche hatten ergeben, dass sich vormalige SVP-Wähler aus dem italienischen Lager vom Doppelpass vor den Kopf gestoßen fühlen. Ihre Stimmen wanderten vor allem zur rechtspopulistischen Lega. (TT.com)