Aufregung um Pitztaler Gletscher: Grat zerstört, Skiweg von BH verboten

Von Peter Nindler

Pitztal – Trotz Untersagung der Bezirkshauptmannschaft wurden jetzt erneut am bereits im Frühjahr illegal verbreiterten Skiweg am Pitztaler Gletscher Bauarbeiten durchgeführt. Wieder ohne naturschutzrechtliche Genehmigung. Die BH Imst hat deshalb ab sofort die Benützung des Skiwegs untersagt. Wegen der unerlaubt erfolgten Pistenumbauarbeiten wurde die ursprüngliche Gratkulisse bereits teilweise unwiederbringlich zerstört. Auch der Hang ist in dem Bereich bereits abgerutscht. Pikant: Die Pitztaler Gletscherbahnen bemühen sich bekanntlich um die Verbindung mit dem Ötztal.

Naturschutz am Gletscher abgetragen

Als vertrauensbildende Maßnahme für den geplanten Zusammenschluss von Pitztaler und Ötztaler Gletscher kann die Vorgangsweise der Pitztaler Gletscherbahnen bei einem Skiweg im Bereich des Brunnenkogels wohl nicht gewertet werden. Bereits im Frühjahr wurde der Skiweg ohne naturschutzrechtliche Bewilligung verbreitert und abgesenkt. Dabei hat man Felsen abgetragen und Stützmauern errichtet. Am 13. Juni hat die Behörde den Bau eingestellt, die Staatsanwaltschaft Innsbruck nahm Ermittlungen auf.

Zwischenzeitlich haben die Gletscherbahnen beim Land Tirol die Feststellung beantragt, dass für die „Sanierung“ des Skiwegs auf einer Länge von 350 Metern keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen sei. Eine Entscheidung darüber steht noch aus, die Umweltabteilung bewertet derzeit die Sachverständigengutachten. Nur: Obwohl nach wie vor für die Sanierungsmaßnahmen – sowohl für die bereits ausgeführten Tätigkeiten als auch für die noch geplanten – keine entsprechende Bewilligung vorliegt, haben sich die Pitztaler Gletscherbahnen mit Geschäftsführer Hans Rubatscher nicht da­ran gehalten.

Denn entlang der Außenkanten links und rechts des Skiwegs wurden Eisenzaunsteher eingebaut und im Felsuntergrund verankert. „Auch diese Maßnahme hätte einer naturschutzrechtlichen Bewilligung bedurft“, heißt es jetzt in einem Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Imst. Sie hat eine Baueinstellung veranlasst, wobei die Grenzzäune bereits fertiggestellt sind. Um weitere Schäden zu verhindern, erließ sie darüber hinaus ein Benützungsverbot für den Skiweg. Ab sofort.

Die Pitztaler Gletscherbahnen sorgen mit Skiwegen immer wieder für Aufregung. - Thomas Boehm / TT

„Zum Teil unwiederbringlich zerstört“

In der Begründung der Bezirksbehörde wird auf die bereits jetzt erheblichen Schäden durch die widerrechtlich ausgeführten Arbeiten verwiesen. Die Gratkulisse zum Brunnenkogel wurde zum Teil zerstört und die abgebrochenen Steinmassen sind über den Hang abgerutscht. „Ein Rückbau dieser abgerutschten Steinmassen ist aus heutiger Sicht kaum möglich, und wurde daher die ursprüngliche Gratkulisse bereits zum Teil unwiederbringlich zerstört“, erklärt die BH. Zur Vermeidung weiterer Schäden durch eine über die Skisaison ständig erforderliche Präparierung mit Pistengeräten erscheine deshalb der vorzeitige Vollzug der gegenständlichen Verwendungsuntersagung unumgänglich.

Und wie geht’s mit der Gletscher-Ehe weiter? Noch müssen Unterlagen für den Start der Umweltverträglichkeitsprüfung nachgereicht werden. Im Land reagiert man über das Vorgehen am Gletscher aber mehr als verschnupft. In den nächsten Tagen soll es sogar zu einem Krisengipfel kommen, weil die Behörden dermaßen düpiert werden.