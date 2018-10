1218 Lkw am Morgen, Pitztaler kontern WWF

Gestern erfolgte in Kufstein erneut eine Lkw-Blockabfertigung, am 2. November ist die nächste geplant. LH Günther Platter (VP) zeigte sich zufrieden mit der Wirkung. „Um 9 Uhr konnte die Dosierung wieder aufgehoben werden, weil der Lkw-Zustrom aus Deutschland zu diesem Zeitpunkt nur mehr gering war“, betont Platter. Bis dahin passierten insgesamt 1218 Schwerfahrzeuge den Kontrollpunkt. Auf der A93 bildete sich zeitweise ein Stop-and-Go-Verkehr bis zum Knoten Rosenheim. Durch diese verkehrslenkende Maßnahme konnte der Frühverkehr am Samstag in Tirol laut Platter sehr gut abgewickelt und die Verkehrs- und Versorgungssicherheit nach dem gestrigen Feiertag aufrechterhalten werden. „Tirol wird an den Blockabfertigungen festhalten“, kündigte der Landeshauptmann an.

Die Pitztaler Gletscherbahnen weisen die Kritik des WWF zurück, dass der von der Behörde wegen illegaler Bautätigkeiten gesperrte Skiweg von der Wildspitzbahn zum Brunnenkogel „mindestens fünf Tage“ nach dem behördlichen Bescheid in Betrieb gewesen sei. „Nach Kenntnisnahme des Bescheides wurden umgehend alle Maßnahmen zur Sperrung eingeleitet“, heißt es in einer Stellungnahme. Auf Grund von Sturm sei der Bahnbetrieb am 24. Oktober nicht aufgenommen und der Skiweg seither gesperrt. Man habe außerdem alle Beherbergungsbetriebe im Pitztal über die Sperre informiert. (pn)