Alois Margreiter kritisiert Schweigen aus Wien

Kufstein – Als „ignorant und sehr enttäuschend“ bezeichnet der Breitenbacher Landtagsabgeordnete Alois Margreite­r (ÖVP) den Umstand, dass auf eine Resolution der Euregio zur Verkehrsbelastung im Unterland seitens der Regierung nicht geantwortet wurde. „Man kann inhaltlich unterschiedlicher Meinung sein. Damit haben wir kein Problem. Aber als politisch Verantwortlicher überhaupt keine Reaktion zu zeigen, das zeugt von Ignoranz und Abgehobenheit. So etwas geht gar nicht“, schreibt Margreiter in einer E-Mail an die TT.

Wie berichtet, haben die Euregio Inntal und deren 66 Mitgliedsgemeinden in Bayern und Tirol in einer Resolution an diverse politische Entscheidungsträger Maßnahmen gegen die Verkehrsbelastung im Inntal gefordert. Laut Euregio-Präsident Walter J. Mayer gab es weder von Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) noch von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) eine Antwort, auch nicht seitens der deutschen Regierung.

„Wir wissen, dass es Zeit, viel Überzeugungsarbeit und auch politischen Druck brauchen wird, um die dringend notwendige Güterverlagerung von der Straße auf die Schiene zu erreichen. Wichtig ist dabei, dass wir mit den verantwortlichen Stellen in Deutschland und auch in Wien im regen Austausch bleiben. Mit Gesprächsverweigerung erreicht man gar nichts. Das sollten auch die beiden verantwortlichen Minister in Wien zur Kenntnis nehmen“, meint der Unterländer VP-Landtagsabgeordnete. (TT, wo)